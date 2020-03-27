Налоговая служба Севастополя: бизнес получит поддержку от государства. Из-за коронавируса

Федеральной налоговой службой по поручениям Президента и Правительства Российской Федерации реализованы меры поддержки налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы распространения коронавируса.

Введен мораторий на назначение выездных налоговых проверок до 1 мая. Кроме того, будут приостановлены текущие выездные проверки, за исключением тех, по которым налогоплательщику уже вручены справки об окончании проверки. Будет применяться мораторий на назначение проверок соблюдения валютного законодательства. Исключение составят случаи, когда по уже начатым проверкам завершаются сроки проведения проверок в соответствии с положениями Налогового кодекса или истекает срок давности привлечения к административной ответственности. Приостанавливается инициирование проверок до 1 мая 2020 года по вопросам применения контрольно-кассовой техники. Такие проверки будут проводиться в исключительных случаях, а также в случаях обращений граждан и организаций, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Кроме того, проведение мероприятий налогового контроля в рамках камеральных налоговых проверок, предполагающие непосредственное взаимодействие с налогоплательщиками по возможности будет переведено на дистанционный режим (по ТКС, через Личный кабинет и т.д.).

Для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства , до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания. Также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

Уточним, что в Севастополе всего налогоплательщиков, относящихся к этой категории 23962, что составляет 85% от общего количества зарегистрированных субъектов хозяйствования, в том числе — 7774 юридических лиц, 16188 — индивидуальных предпринимателей, — отмечают специалисты.

Кроме того, субъектам хозяйствования, относящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, с 16 марта отсрочено взыскание налогов до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили представители бизнеса, работающие в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предоставляться в соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, направленными на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в пострадавших отраслях.

В целях оперативного мониторинга ситуации в регионе, Управлением Федеральной налоговой службы по г. Севастополю создан ситуационный центр, который осуществляет сбор информации, в том числе по обращениям налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем в регионе, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Региональный ситуационный центр будет анализировать информацию по вопросам поступления налогов в бюджет.

Оценка текущей экономической ситуации будет оперативно доведена до ФНС России и Правительства Российской Федерации.