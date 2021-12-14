Налоговая служба Севастополя: бизнесмены должны получить актуальную электронную подпись

Севастопольские предприниматели и юридические лица должны заблаговременно позаботиться об актуальности своей электронной подписи на начало 2022 года и при необходимости получить квалифицированную электронную подпись в точках выдачи Удостоверяющего центра ФНС России на территории города Севастополя.

Электронная подпись значительно упрощает оформление документов, обмен ими с различными структурами, взаимодействие с надзорными органами, торговыми площадками. Электронная подпись также нужна сдачи отчетности в электронном виде. Если подойдёт срок сдачи отчётности, а у компании или ИП не будет сертификата, подписать и сдать отчёты не получится, что чревато штрафами и другими санкциями, вплоть до приостановки деятельности. Уточним, что все ранее выпущенные квалифицированные электронные подписи коммерческими удостоверяющими центрами, не прошедшими аккредитацию в соответствии с новыми требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», прекращают свое действие с 1 января 2022 года, – подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Коммерческие удостоверяющие центры, которые получили аккредитацию в соответствии с новыми требованиями Закона №63-ФЗ, с 01.01.2022 не имеют право выпускать квалифицированную электронную подпись (КЭП) для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, кроме случая, когда они стали доверенными лицами Удостоверяющего центра ФНС России. Уточним, что на сегодняшний день в Севастополе отсутствуют коммерческие удостоверяющие центры, ставшими доверенными лицами ФНС.

Уточним, что получить услугу по получению КЭП можно исключительно при личном посещении точки выдачи Удостоверяющего центра ФНС России руководителем юридического лица (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальным предпринимателем или нотариусом по следующим адресам УФНС России по г. Севастополю:

ул. Героев Севастополя, 74;

у л. Пролетарская, 24 ;

; ул. Кулакова, 37.

Для получения квалифицированной электронной подписи необходимо предоставить:

документ, удостоверяющий личность;

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Операторы Удостоверяющего центра ФНС России проведут идентификацию личности, сформируют заявку, выпустят сертификат и запишут на предоставленный носитель ключ электронной подписи и выпущенный сертификат к нему. Данная государственная услуга абсолютно бесплатна.

УФНС России по г. Севастополю рекомендует заранее посетить удостоверяющие центры и получить квалифицированную электронную подпись.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!