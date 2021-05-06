Налоговая служба Севастополя: действуют новые казначейские счета для уплаты налогов

В Налоговой служба Севастополя отмечают: с 2021 года изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов.

Напомним, что с 1 января по 30 апреля 2021 года был установлен «переходный период, когда использовались как старые, так и новые реквизиты для перечисления налогов ( письмо ФНС от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504 ). То есть налоги и взносы, уплаченные по старым реквизитам, действующим до 1 января 2021 года, считались уплаченными и в невыясненные платежи не попадали. С 1 мая при заполнении платежных поручений плательщики должны использовать исключительно новые реквизиты. Особое внимание необходимо обращать на заполнение реквизита 17 — «Номер счета получателя средств» и 15 — «Номер счета банка получателя средств» платежного поручения, — подчёркивают в пресс-службе ведомства.

Внимание! При некорректно указанных реквизитах банка получателя и номера счета федерального казначейства, налоги и взносы не поступят в бюджет ( пп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ).

В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю обращает внимание на необходимость правильного заполнения реквизитов казначейских счетов, входящих в состав единого казначейского счета, в платежных поручениях на перечисление налоговых платежей в бюджетную систему РФ:

(14) БИК банка получателя средств: 016711001

(13) Наименование банка получателя средств: ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ БАНКА РОССИИ //УФК по г. Севастополю г. Севастополь

(15) Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС): 40102810045370000056

(17) Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000017400

Новые реквизиты размещены в региональном блоке сайта официального сайта ФНС России по ссылке: https://www.nalog.ru/rn92/taxation/submission_statements/rekvizit/ .