Налоговая служба Севастополя: ЕНВД отменяют — какую систему налогообложения выбрать?

С 1 января 2021 года система Единого налога на вмененный доход прекращает свое действие. Для того, чтобы помочь субъектам бизнеса определиться с выбором новой системы налогообложения, ФНС России разработан новый информационный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения» в блоке «Налоговые калькуляторы»

С помощью него каждый желающий может в интерактивном режиме подобрать систему налогообложения с учетом особенностей конкретного вида деятельности. Выбрав категорию налогоплательщика, предполагаемый размер годового дохода и количество наемных работников, пользователь получит краткую справку о каждом доступном режиме, помогающую принять решение о целесообразности каждого из них. Кроме того, сервис предлагает подробную информацию о том, как и в какие сроки перейти на избранную систему налогообложения, — отмечают специалисты пресс-службы УФНС России в Севастополе.

Следует отметить, что действующими нормами законодательства предусмотрено, что перейти на другие специальные режимы необходимо до начала календарного года, поэтому в срок не позднее 31 декабря 2020 подать заявление:

при переходе на УСН — уведомление по форме № 26.2. -1;

при переходе на ЕСХН –уведомление по форме № 26.1- 1.

Если индивидуальный предприниматель принял решение в дальнейшем применять патентную систему налогообложения (ПСН) – заявление по форме № 26.5 — 1 необходимо направить не позднее, чем за 10 дней до начала ее применения.

Если индивидуальный предприниматель или организация, которые сейчас применяют ЕНВД, не определятся с выбором и не представят в налоговый орган соответствующих уведомлений, то с 1 января 2021 года они автоматически переводятся на общую систему налогообложения.