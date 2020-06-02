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Налоговая служба Севастополя работает в режиме продленного дня по вопросам регистрации онлайн-касс
фото: открытые источники

Налоговая служба Севастополя: инспекции откроют личный прием по предварительной записи

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:26 02.06.2020

С 15 июня в налоговые инспекции Севастополя можно обратиться по предварительной записи. Прием будет осуществляться с учетом эпидемиологической обстановки  в городе. Записаться на прием можно с 1 июня с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию».

Решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. На официальном сайте ФНС (nalog.ru) доступны более 50 онлайн-сервисов. В Личных кабинетах для физическихюридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др. Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин», — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе. 

Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и другое.

Также в специальных разделах сайта можно ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.

Напоминаем, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» (с изменениями и дополнениями), — подчёркивают специалисты.

Налоговая служба Севастополя: инспекции откроют личный прием по предварительной записи

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