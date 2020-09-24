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Налоговая служба Севастополя работает в режиме продленного дня по вопросам регистрации онлайн-касс
фото: открытые источники

Налоговая служба Севастополя: интерфейс «Личного кабинета налогоплательщика для физлиц» обновлен

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:07 24.09.2020

В Налоговой службе Севастополя подчёркивают: сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» стал еще удобнее, время на поиск нужных разделов сократилось в несколько раз, необходимую информацию можно найти в «три клика».

Сервис позволяет дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в налоговый орган. Функционал Личного кабинета постоянно расширяется. Во вкладке «Профиль» добавлен новый раздел «Сведения о банковских счетах», отражающий сведения об имеющихся счетах в российских банках с возможностью выгрузки данных в формате Excel. Сервис Личный кабинет предусматривает возможность решения практически всех жизненных ситуаций, связанных с начислением и уплатой налогов, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Некоторые документы и запросы, направляемые из Личного кабинета, требуют подписания электронной подписью.  Усиленную неквалифицированную подпись для отправки, например, декларации по форме 3-НДФЛ, можно сформировать бесплатно прямо в Личном кабинете, без дополнительных визитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр. Все обращения, направленные в налоговые органы с помощью Личного кабинета, обладают официальным статусом, ход их обработки отображается в кабинете во вкладке «Сообщения». Каждый пятый житель Севастополя пользуется сервисом Личный кабинет для решения вопросов, связанных с налогообложением.

Сервис адаптирован для пользователей мобильных устройств. Мобильное приложение «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Налоговая служба Севастополя: интерфейс «Личного кабинета налогоплательщика для физлиц» обновлен

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