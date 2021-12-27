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ФНС России сообщила об изменении порядка налогообложения имущества

Налоговая служба Севастополя: изменилась регистрационная форма для юридических лиц

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:31 27.12.2021

Налоговая служба Севастополя подчёркивает: заявлять об изменениях, которые вносятся в устав организации или в ЕГРЮЛ, необходимо по обновленной форме Р13014. Она будет применяться с 18 декабря 2021 года.

Управление ФНС России по г. Севастополю обращает внимание, что с 18.12.2021 вступили в силу изменения в приказ ФНС России от 31.08.2020  № ЕД-7-14/617@, которым утверждены формы заявлений, представляемых в регистрирующий орган. Поэтому начиная с 18.12.2021, для осуществления государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице или изменений в учредительных документах организации в регистрирующий орган, следует представлять обновленную форму заявления № Р13014. Новая редакция заявления, в том числе позволит заявителям внести в ЕГРЮЛ сведения о договоре конвертируемого займа, сведения о передаче в доверительное управление доли участника, являющегося юридическим лицом или публично-правовым образованием, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Севастополе зарегистрировано 10,9 тысяч юридических лиц и 4,5 тысячи обособленных подразделений.

Налоговая служба Севастополя: изменилась регистрационная форма для юридических лиц

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