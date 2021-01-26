Налоговая служба Севастополя: юрлица должны предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность электронно

В Налоговой службе Севастополя отмечают: с 2021 года все экономические субъекты хозяйствования обязаны представлять обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности исключительно в электронном виде.

Исходя из Федерального закона от 28.11.2018 № 444-ФЗ, субъекты малого предпринимательства в прошлом 2020 году были вправе представлять обязательный экземпляр отчетности за 2019 год на бумажном носителе. Однако, начиная с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год все экономические субъекты, в том числе субъекты малого предпринимательства, обязаны представлять экземпляр отчетности исключительно в виде электронного документа. В связи с этим представление отчетности за 2020 год на бумажном носителе является основанием для отказа в его приеме налоговым органом, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.