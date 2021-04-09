Налоговая служба Севастополя: кампания декларирования вышла на финишную прямую

В Налоговой службе Севастополя отмечают: практически 2 недели осталось до окончания кампании декларирования доходов граждан.

Обязаны предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ, не позднее 30 апреля 2021 года, граждане получившие доходы, с которых не был удержан налог, а также от предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества, от продажи недвижимости, от оказания услуг гражданско-правового характера, от продажи имущества и ценных бумаг, а также получившие иностранные доходы. Особенностью декларационной кампании 2021 года является то, что в случае непредставления декларации по полученным доходам, с которых не был удержан налог, после 30 апреля 2021 года налоговый орган самостоятельно исчислит сумму НДФЛ на основе имеющихся сведений о налогоплательщике и его доходах. И налог уже будет предъявлен на основании вынесенного решения с начисленными пенями и штрафом, — отмечают в пресс-службе ведомства.