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Налоговая служба Севастополя: кампания декларирования вышла на финишную прямую

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:10 09.04.2021

В Налоговой службе Севастополя отмечают: практически 2 недели осталось до окончания кампании декларирования доходов граждан.

Обязаны предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ, не позднее 30 апреля 2021 года, граждане получившие доходы, с которых не был удержан налог, а также от предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества, от продажи недвижимости, от оказания услуг гражданско-правового характера, от продажи имущества и ценных бумаг, а также получившие иностранные доходы. Особенностью декларационной кампании 2021 года является то, что в случае непредставления декларации по полученным доходам, с которых не был удержан налог, после 30 апреля 2021 года налоговый орган самостоятельно исчислит сумму НДФЛ на основе имеющихся сведений о налогоплательщике и его доходах. И налог уже будет предъявлен на основании вынесенного решения с начисленными пенями и штрафом, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Удобнее всего предоставить декларацию онлайн через интернет — сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России.

Предоставить декларацию можно также лично по следующим адресам:

  • ул. Героев Севастополя, 74,
  • ул. Пролетарская, 24,
  • ул. Кулакова 37;
  • или отправить по почте в адрес УФНС России по г. Севастополю.

Задать вопросы можно по телефону Единого контакт-центра: 8-800-222-2222.  

Налоговая служба Севастополя: кампания декларирования вышла на финишную прямую

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