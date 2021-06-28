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Налоговая служба Севастополя: количество рисковых плательщиков в сфере общепита снизилось
фото: StockSnap (pixabay.com)

Налоговая служба Севастополя: количество рисковых плательщиков в сфере общепита снизилось

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:34 28.06.2021

Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере общественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного в январе 2021 года.

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ.

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизилось более чем в два раза.

В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска.

Цель отраслевого проекта «Общественное питание» – создать равные конкурентные условия в этой сфере за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.

Источник: пресс-служба УФНС России по г. Севастополю

Налоговая служба Севастополя: количество рисковых плательщиков в сфере общепита снизилось

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