Налоговая служба Севастополя: контрольно-кассовая техника — преимущества для бизнеса и граждан

Руководитель УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила отметил, что ФНС России реализуется масштабный проект «Общественное питание», который призван вывести наличные расчеты в сфере общественного питания из теневого сектора. Главной целью проекта является побуждение повсеместного применения в установленных законом случаях контрольно-кассовой техники и, как следствие, увеличение выручки, а также создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса. Реализацию отраслевого проекта «Общественное питание» и обеспечение прозрачности расчетов с потребителями обсудили на вебинаре.

И.о. заместителя руководителя УФНС России по г. Севастополю И.Г. Медведева в своем выступлении отметила, что применение онлайн техники позволяет фиксировать каждый расчет в облаке с невозможностью дальнейшей его незаконной корректировки, а также отследить работу любой единицы кассовой техники в режиме реального времени.

Кроме того, применение онлайн-касс в сфере общепита обеспечивает защиту законных интересов бизнеса и граждан. Проще говоря – соблюдение порядка при проведении расчетов в сфере общественного питания выгодно для всех. Для бизнеса – это полный и своевременный учет выручки в целях налогообложения, что особенно актуально для сферы общепита, а также бесконтактная система администрирования. Для граждан – возможность получать и хранить кассовые чеки в электронном виде, что может пригодиться для бюджетирования личных и семейных расходов, а также быстро и удобно проверять легальность кассовых чеков.

После завершения масштабного реформирования сферы расчетов с применением ККТ и созданием автоматизированной системы контроля (АСК ККТ) у налогового органа появился инструмент, с помощью которого можно в режиме реального времени отслеживать обороты налогоплательщика, выявляя отклонения и формируя карту рисков, что приводит к фактическому отказу от проверок в отношении добросовестных налогоплательщиков, поскольку оперативное получение информации о расчетах обеспечивает соответствующую среду доверия.

За счет дистанционного мониторинга и риск-ориентированного подхода сокращается контрольная нагрузка со стороны налоговых органов, формируются равные конкурентные условия для всех налогоплательщиков.

Таким образом, на сегодняшний день онлайн-кассы являются полноценным инструментом формирования налоговой базы и контроль за применением такого инструмента будет осуществляться налоговой службой на постоянной основе. «Недобросовестные» налогоплательщики сферы общепита, несоблюдающие требования законодательства Российской Федерации о применении ККТ, не фиксирующие выручку через онлайн-кассы, будут включаться в планы проверок налоговой службы для проведения соответствующих контрольных мероприятий.

В ходе мероприятия, налогоплательщики ознакомились с аспектами применения ККТ и получили ответы на интересующие их вопросы.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе