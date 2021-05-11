Налоговая служба Севастополя: контрольно-кассовая техника с 1 июля применяется повсеместно

В Налоговой службе Севастополя подчёркивают: с 1 июля 2021 года количество налогоплательщиков, обязанных применять ККТ увеличится.

Напомним, что к числу пользователей онлайн касс присоединятся предприниматели, которые реализуют товары собственного производства и не имеют наёмных сотрудников, а также ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги, в том числе и бизнесмены, торгующие на рынках. При принятии решения об использовании онлайн-кассы для осуществления деятельности на розничных рынках, ярмарках, а также других территориях, отведенных для осуществления торговли, учитывается обустроенность торгового места, его приспособленность к показу товаров и обеспечению их сохранности. Если торговля ведется на рынке в обустроенном торговом месте, где обеспечиваются перечисленные условия, онлайн-касса нужна. Например, нельзя не применять ККТ ИП, торгующему на рынке или ярмарке в павильоне или магазине, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Уточним, что в некоторых случаях предприниматели все-таки имеют право не использовать ККТ при торговле на розничных рынках. Это касается случаев, когда продовольственные товары продают с открытых прилавков и в торговых местах, которые не относятся к магазинам, павильонам, палаткам, автолавкам, автомагазинам, автофургонам и т.д. Кроме того, разрешается не использовать онлайн-кассу при торговле вразвал овощами и бахчевыми культурами, мороженым и безалкогольными напитками в розлив в киосках, пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой из цистерн.

Как же начать работать с онлайн-кассой?

Онлайн-касса должна соответствовать требованиям Закона 54-ФЗ. Чтобы это проверить, необходимо найти модель, запланированную к покупке, в реестре на официальном сайте ФНС России ( https://kkt-online.nalog.ru/ ). Далее необходимо оснастить кассу фискальным накопителем. Он нужен для записи и хранения информации о расчетах, проведенных через онлайн-кассу. Срок действия этого устройства — 15 или 36 месяцев. Заключить договор с оператором фискальных данных. Эта организация будет принимать информацию с онлайн-кассы и передавать ее в налоговую службу и систему маркировки «Честный ЗНАК» (если продаете маркированные товары). Получить квалифицированную электронную подпись. Это нужно сделать, если будете работать с маркированными товарами. А ещё она поможет дистанционно отправлять документы в ФНС — можно зарегистрировать кассу и отправлять отчетность без визита в налоговый орган. Зарегистрировать кассу в налоговой службе. Это можно сделать в любом территориальном налоговом органе или в личном кабинете, если у вас есть электронная подпись. Касса считается зарегистрированной только после получения от ФНС карточки регистрации ККТ. Загрузить номенклатуру товара. С 1 февраля 2021 года все пользователи касс обязаны указывать в чеке наименование и количество товара. Для этого в кассу нужно завести номенклатуру товаров. Ее можно загрузить из файла или завести вручную внутри кассовой программы.

За неиспользование ККТ предусмотрена ответственность, определенная в статье 14.5 КоАП РФ. Штраф начисляется в зависимости от выручки, в отношении которой не использовалась онлайн-касса. Штраф для кассира составляет от одной четверти до половины неучтенной суммы, но не менее 10000 рублей, а для организации – от трех четвертей до полной суммы, прошедшей мимо кассы, но не менее 30000 рублей.