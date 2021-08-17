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Налоговая служба: до завершения 2 этапа реформы ККТ осталось меньше недели

Налоговая служба Севастополя: контрольно-кассовая техника выводит рынки из тени

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:29 17.08.2021

В Налоговой службе Севастополя отмечают: показатели выручки на рынках города существенно выросли. Так, по сравнению с данными за 2 квартал 2020 года, выручка в текущем году за аналогичный период прошлого года увеличилась на 74%.

Напомним, что Федеральная налоговая служба с начала года приступила к реализации отраслевых проектов «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках» с целью выведения отраслей из теневого оборота, а также контроля за применением ККТ. В Севастополе налоговой службой с начала года проведены рейдовые мероприятия более чем на 5000 торговых местах, расположенных на рынках города и на объектах общественного питания. В ходе этой работы проводилась инвентаризация торговых мест на рынках и дневные наблюдения за торговыми точками. В результате к субъектам хозяйствования применено 105 административных наказаний в виде предупреждения в соответствии со статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершением правонарушения впервые. Штрафные санкции предъявлены на общую сумму 40 тысяч рублей, которые взысканы в бюджет в полном объеме (сфера общественного питания), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточним, что с 1 июля в России завершился финальный этап перехода на онлайн-кассы всех субъектов хозяйствования, обязанных применять кассовую технику.На сегодняшний день в Севастополе используется более 18 тысяч единиц контрольно-кассовой техники.

Налоговая служба Севастополя: контрольно-кассовая техника выводит рынки из тени

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