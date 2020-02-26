Налоговая служба Севастополя напоминает о декларации доходов, полученных со сдачи в аренду жилья

Налоговая служба Севастополя напоминает: севастопольцы, которые в прошлом, 2019 году предоставляли в аренду свою недвижимость, обязаны не позднее 30 апреля 2020 года предоставить декларацию о полученных доходах по форме 3-НДФЛ.
В рамках декларационной кампании в налоговых инспекциях Севастополя для налогоплательщиков – физических лиц будет проведена Всероссийская акция «День открытых дверей».
Время работы налоговых органов в дни проведения акции:
23 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
24 марта 2020 года с 09.00 до 20.00;
24 апреля 2020 года с 09.00 до 20.00;
25 апреля 2020 года с 09.00 до 15.00.
Посетив любую инспекцию города в эти дни, налогоплательщики смогут узнать все о декларировании доходов и получить ответы на вопросы, связанные с налогообложением доходов граждан.
Каждый посетитель сможет узнать о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, полученных в 2019 году, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, о наличии либо отсутствии задолженности. Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию при наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, налогоплательщики смогут подключиться к «Личному кабинету для физических лиц», с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность и получать уведомления об уплате имущественных налогов.
Напомним, что обратиться в налоговые инспекции можно по следующим адресам: