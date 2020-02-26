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Налоговая служба Севастополя напоминает о декларации доходов, полученных со сдачи в аренду жилья

Налоговая служба Севастополя напоминает о декларации доходов, полученных со сдачи в аренду жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:42 26.02.2020

Налоговая служба Севастополя напоминает: севастопольцы, которые в прошлом, 2019 году предоставляли в аренду свою недвижимость, обязаны не позднее 30 апреля 2020 года предоставить декларацию о полученных доходах по форме 3-НДФЛ.

Заполнить декларацию в режиме онлайн удобнее всего в «Личном кабинете для физических лиц», подписав ее неквалифицированной электронной подписью. Представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту учета можно и лично, а также передать через уполномоченного представителя. Кроме того, декларацию по форме 3-НДФЛ можно предоставить в любое из 12 отделений Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг., — отмечают в пресс-службе ведомства. 

В рамках декларационной кампании в налоговых инспекциях Севастополя для налогоплательщиков – физических лиц будет проведена Всероссийская акция «День открытых дверей».

Время работы налоговых органов в дни проведения акции:

  • 23 марта  2020 года   с 09.00 до 20.00;
  • 24 марта  2020 года   с 09.00 до 20.00;
  • 24 апреля 2020 года  с 09.00 до 20.00;
  • 25 апреля 2020 года  с 09.00 до 15.00.

Посетив любую инспекцию города в эти дни, налогоплательщики смогут узнать все о декларировании доходов и получить ответы на вопросы, связанные с налогообложением доходов граждан.

Каждый посетитель сможет узнать о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, полученных в 2019 году, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, о наличии либо отсутствии задолженности. Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию при наличии необходимых сведений и документов.

Кроме того, налогоплательщики смогут подключиться к «Личному кабинету для физических лиц», с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность и получать уведомления об уплате имущественных налогов.

Напомним, что обратиться в налоговые инспекции можно по следующим адресам:

Налоговая служба Севастополя напоминает о декларации доходов, полученных со сдачи в аренду жилья

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