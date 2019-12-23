Налоговая служба Севастополя напоминает об уплате страховых взносов ИП. До 31 декабря!

Межрайонная ИФНС № 1 по Севастополю напоминает об уплате страховых взносов не позднее 31 декабря.

Индивидуальные предприниматели являются страхователями себя, что обязывает их уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированном размере. Обязанность по представлению отчетности в части такой уплаты Налоговым кодексом для них не установлена. Однако неведение предпринимательской деятельности не освобождает их от обязанности уплаты страховых взносов в фиксированном размере, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Предприниматели не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды, указанные в пунктах 1, 3, 6 — 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»:

прохождения военной службы;

ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;

ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ, торговые представительства РФ в иностранных государствах.

Исходя из этого предприниматели, которые в 2019 году, не зависимо от того вели ли они предпринимательскую деятельность или нет, должны уплатить за этот год страховые взносы в фиксированном размере:

Фиксированный платеж за 2019 г. — 36 238 руб. Он включает взнос на ОПС — 29 354 руб. и взнос на ОМС — 6 884 руб.

Срок уплаты фиксированного платежа за 2019 г. — не позднее 31.12.2019. Вы можете уплатить взносы частями в течение года или единовременно. Взносы на ОПС и ОМС перечислите в ИФНС двумя отдельными платежками:

КБК фиксированного взноса на ОПС — 182 1 02 02140 06 1110 160.

КБК фиксированного взноса на ОМС — 182 1 02 02103 08 1013 160.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности можно в интернет – сервисе ФНС России « Личный кабинет индивидуального предпринимателя ».