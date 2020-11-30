Налоговая служба Севастополя напоминает: оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря

В Налоговой службе Севастополя напоминают: на территории Севастополя в 2020 году физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги. Налог на недвижимое имущество, расположенное на территории города Севастополя, в этом году еще не начисляется и не уплачивается.

Однако, если гражданин имеет недвижимое имущество (квартиру, дом, гараж, земельный участок) на территории других субъектов РФ – ему будет исчислен имущественный налог за эти объекты. Налогоплательщикам направляются налоговые уведомления, в которых указана сумма к уплате по всем имущественным налогам, — отмечают специалисты ведомства.

Самый быстрый и удобный способ узнать о своих обязательствах по уплате имущественных налогов и оплатить их через интернет сервис «Личный кабинет физического лица» . Функционал сервиса позволяет не только своевременно получить и распечатать налоговые уведомления, но и уточнить информацию об объектах налогообложения, а также произвести их оплату.

Один раз обратившись с паспортом в налоговую службу, каждый гражданин может получить логин и пароль для доступа в сервис и самостоятельно оценить все преимущества электронного взаимодействия. Войти в «Личный кабинет физического лица» можно также при помощи защищенной учетной записи Единого портала государственных услуг. Для этого на странице входа «Личного кабинета физических лиц» необходимо выбрать позицию «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Уплатить налоги можно также воспользовавшись электронными сервисами ФНС России через точку входа в сервисы «Уплата налогов и пошлин». А также непосредственно в банковском учреждении.

УФНС России по г. Севастополю напоминает, что за несвоевременную уплату налогов предусмотрено начисление пени.