Налоговая служба Севастополя напоминает: оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря

В Налоговой службе Севастополя напоминают: на территории Севастополя в 2020 году физические лица уплачивают транспортный и земельный налоги. Налог на недвижимое имущество, расположенное на территории города Севастополя, в этом году еще не начисляется и не уплачивается.
Однако, если гражданин имеет недвижимое имущество (квартиру, дом, гараж, земельный участок) на территории других субъектов РФ – ему будет исчислен имущественный налог за эти объекты. Налогоплательщикам направляются налоговые уведомления, в которых указана сумма к уплате по всем имущественным налогам, — отмечают специалисты ведомства.
Самый быстрый и удобный способ узнать о своих обязательствах по уплате имущественных налогов и оплатить их через интернет сервис
Один раз обратившись с паспортом в налоговую службу, каждый гражданин может получить логин и пароль для доступа в сервис и самостоятельно оценить все преимущества электронного взаимодействия. Войти в
Уплатить налоги можно также воспользовавшись электронными сервисами ФНС России через точку входа в сервисы
УФНС России по г. Севастополю напоминает, что за несвоевременную уплату налогов предусмотрено начисление пени.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..