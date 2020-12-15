Налоговая служба Севастополя напоминает: предприниматели должны перенастроить кассовую технику

Налоговая служба Севастополя напоминает: с 1 января 2021 года предпринимателям, применяющим единый налог на вмененный доход, необходимо не только определиться с выбором альтернативной системы налогообложения, но и произвести изменения в настройках контрольно-кассовой техники в части смены применяемой системы налогообложения.

Законодательством определены обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и бланк строгой отчетности, в том числе применяемая при расчете система налогообложения. Таким образом, в связи с отменой с 01.01.2021 специального налогового режима ЕНВД пользователям ККТ, применяющим в настоящее время указанный режим налогообложения, необходимо внести соответствующие изменения в сведения, ранее введенные в ККТ, — поясняют в пресс-службе ведомства.

Инструкции для налогоплательщиков по настройке контрольно-кассовой технике при переходе на иной режим налогообложения размещены на официальном сайте по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/service/kkt_doc/ .

При этом, пользователи ККТ, оказывающие услуги, а также пользователи ККТ, применяющие специальные налоговые режимы, в том числе ЕНВД, вправе применять в составе ККТ фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака которого составляет 36 месяцев.

Таким образом, при переходе налогоплательщика с ЕНВД на иные специальные налоговые режимы, обязанность замены фискального накопителя отсутствует. В указанном случае пользователь ККТ при переходе на иной специальный налоговый режим обязан внести изменения в настройки ККТ части применяемой системы налогообложения до пробития первого фискального чека путем формирования отчета об изменении параметров.

Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме. В том случае, если налогоплательщик в установленный срок (не позднее 31.12.2020) не уведомит налоговый орган о переходе на иной специальный налоговый режим, то он признается плательщиком, применяющим общий режим налогообложения.