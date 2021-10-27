Налоговая служба Севастополя: не применение ККТ на рынках – «дорогое удовольствие»

В Севастополе проводятся проверки соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) лицами, осуществляющими деятельность на рынках.

В ходе таких проверок большое внимание уделяется информированию лиц, осуществляющих деятельность на рынке без применения ККТ при наличии такой обязанности, о необходимости ее регистрации и осуществления расчетов с обязательным применением кассовой техники. За нарушение законодательства о применении кассовой техники предусмотрена административная ответственность ( ст. 14.5 КоАП РФ ). Так, на должностных лиц (предпринимателей) может быть наложен штраф в размере от четверти до половины суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей, а для юридических лиц сумма штрафа составит от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 30 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

При этом наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению ККТ, а значит каждое выявленное неприменение кассовой техники должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции.

В настоящее время проведено уже 249 проверок, в ходе которых вынесено 160 предупреждений и применена 21 штрафная санкция. Общая сумма штрафов составила 230 тысяч рублей.