Налоговая служба Севастополя о мерах государственной поддержки бизнеса

В Налоговой службе Севастополя отмечают: с 1 мая 2020 года для налогоплательщиков, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) реализована возможность получения поддержки от государства.

Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в размере 12 130 рублей на каждого официально устроенного сотрудника будет перечислена вне зависимости от отработанного им времени. Средства могут быть использованы на свое усмотрение: на зарплаты, коммунальные или арендные платежи и на прочие нужды для поддержания своего бизнеса, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 претенденты на субсидию должны соответствовать следующим критериям:

Компания или индивидуальный предприниматель, включены в реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года.

по состоянию на 1 марта 2020 года. Указанный по состоянию на 01.03.2020 в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной вид экономической деятельности должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 с дополнениями.

Не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.

Не иметь недоимки по налогам и страховым взносам более 3 000 рублей по состоянию на 01.03.2020 (без учета пени и штрафа).

Компанией или индивидуальным предпринимателем до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ

Количество работников компании (индивидуального предпринимателя) в апреле и в мае, составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года.

Расчет субсидии, говорят специалисты, прост:

Число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 руб.). Для ИП субсидии выплачиваются на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя. Если у ИП нет наемных работников, субсидия выплачивается только на самого предпринимателя в размере 12 130 руб. за каждый месяц (апрель, май).

Субсидии выплачиваются в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день или не на полную ставку.

Для удобства пользователей на главной странице сайта ФНС России разработана промостраница « Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства ».

Этот сервис содержит полную информацию о том, кто может получить субсидию, как определяется ее размер, а также пошаговую инструкцию для желающих оформить заявление.

Для проверки достаточно ввести свой ИНН в специальное поле и сервис автоматически проверит соответствие ИНН налогоплательщика всем необходимым условиям.

Если по результатам проверки налогоплательщик соответствует всем критериям, то ему необходимо заполнить заявление по специальной форме . Заполнить заявление можно на промостранице в подразделе « Как получить субсидию », нажав на кнопку «Сформировать заявление на получение субсидии».

Направить заявление можно по телекоммуникационным каналам связи, через Личный кабинет налогоплательщика юридического лица (Личный кабинет индивидуального предпринимателя), в виде почтового отправления или предоставить через специальный бокс в налоговых инспекциях.

Количество работников получателя субсидии будет определяться ФНС России на основании полученных от Пенсионного фонда данных из отчетности по форме СЗВ-М («Сведения о застрахованных лицах»).

В соответствии с Порядком формирования сведений о наличии/отсутствии задолженности при предоставлении субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576 учитывается недоимка на 01.03.2020. Однако, при определении суммы недоимки в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 Правил учитываются сведения о погашении недоимки по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии. Таким образом, в случае если налогоплательщик погасит недоимку до подачи заявления на получение субсидии, он может претендовать на ее получение.

Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, что в заявлении на получении субсидии может быть указан как счет, открытый индивидуальным предпринимателем для ведения бизнеса, так и счет, принадлежащий заявителю как физическому лицу, — подчёркивают специалисты Налоговой службы Севастополя.

В Севастополе потенциальными получателями субсидии для бизнеса являются 6 683 налогоплательщика, из них 5522 индивидуальных предпринимателя и 1161 юридическое лицо.

Порядка 1000 налогоплательщиков из вышеуказанной категории имеют недоимку по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающую 3000 рублей.

По состоянию на 13 мая в налоговые органы г. Севастополя поступило 3 301 заявление на получение субсидии, что составляет 49% от общего количества потенциальных получателей субсидии. Приняты решения об отказе 470 заявителям или 14% от полученных заявлений.

Основными причинами отказа является направление заявления на получение субсидии в налоговый орган не по месту учета, ошибки и неточности в заполнении банковских реквизитов, неверная или недействительная ЕЦП. Налогоплательщик при устранении выявленных причин отказа имеет право повторно направить соответствующее заявление в территориальный налоговый орган по месту своего основного учета.

На выплаты за апрель заявления принимаются с 1 мая до 1 июня, за май – с 1 июня до 1 июля.

Выплаты начнутся после 18 мая. Это связано со сроками предоставления отчетности о численности сотрудников за апрель в ПФ РФ. Отчетность по форме СЗВ-М за март должна быть сдана до 15 апреля, за апрель до 15 мая, за май – до 15 июня

В мае запланировано проведение 5 вебинаров, на которых налоговая служба будет разъяснять меры поддержки бизнеса в условиях пандемиии.