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Налоговая служба Севастополя о мерах государственной поддержки бизнеса
иллюстрация: auburn.edu

Налоговая служба Севастополя о мерах государственной поддержки бизнеса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:53 13.05.2020

В Налоговой службе Севастополя отмечают: с 1 мая  2020 года  для налогоплательщиков, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) реализована возможность получения  поддержки от государства.

Безвозмездная финансовая помощь бизнесу в размере 12 130 рублей на каждого официально устроенного сотрудника будет перечислена вне зависимости от отработанного им времени. Средства могут быть использованы на свое усмотрение: на зарплаты, коммунальные или арендные платежи и на прочие нужды для поддержания своего бизнеса, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 претенденты на субсидию должны соответствовать следующим критериям:

  • Компания или индивидуальный предприниматель, включены в реестр малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года.
  • Указанный по состоянию на 01.03.2020 в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной вид экономической деятельности должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 с дополнениями.
  • Не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства.
  • Не иметь недоимки по налогам и страховым взносам более 3 000 рублей по состоянию на 01.03.2020 (без учета пени и штрафа).
  • Компанией или индивидуальным предпринимателем до 15 апреля подана отчетность СЗВ-М за март 2020 года в органы Пенсионного фонда РФ
  • Количество работников компании (индивидуального предпринимателя) в апреле и в мае, составляет не менее 90% по отношению к марту 2020 года.

Расчет субсидии, говорят специалисты, прост:

Число штатных работников умножается на размер МРОТ (12 130 руб.). Для ИП субсидии выплачиваются на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя. Если у ИП нет наемных работников, субсидия выплачивается только на самого предпринимателя в размере 12 130 руб. за каждый месяц (апрель, май).

Субсидии выплачиваются в полном объеме, даже если сотрудник работал неполный день или не на полную ставку.

Для удобства пользователей   на главной странице сайта ФНС России разработана промостраница «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства».

Этот сервис содержит полную информацию о том, кто может получить субсидию, как определяется ее размер, а также пошаговую инструкцию для желающих оформить заявление.

Для проверки достаточно ввести свой ИНН в специальное поле и сервис автоматически проверит соответствие ИНН налогоплательщика всем необходимым условиям.

Если по результатам проверки налогоплательщик соответствует всем критериям, то ему необходимо заполнить заявление по специальной форме. Заполнить заявление можно на промостранице в подразделе «Как получить субсидию», нажав на кнопку «Сформировать заявление на получение субсидии».

Направить заявление можно по телекоммуникационным каналам связи, через Личный кабинет налогоплательщика юридического лица (Личный кабинет индивидуального предпринимателя), в виде почтового отправления или предоставить через специальный бокс в налоговых инспекциях.

Количество работников получателя субсидии будет определяться ФНС России на основании полученных от Пенсионного фонда данных из отчетности по форме СЗВ-М («Сведения о застрахованных лицах»).

В соответствии с Порядком формирования сведений о наличии/отсутствии задолженности при предоставлении субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576 учитывается недоимка на 01.03.2020. Однако, при определении суммы недоимки в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 Правил учитываются сведения о погашении недоимки по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении субсидии. Таким образом, в случае если налогоплательщик погасит недоимку до подачи заявления на получение субсидии, он может претендовать на ее получение.

Обращаем внимание индивидуальных предпринимателей, что в заявлении на получении субсидии может быть указан как счет, открытый   индивидуальным предпринимателем для ведения бизнеса, так и счет, принадлежащий заявителю как физическому лицу, — подчёркивают специалисты Налоговой службы Севастополя.

В Севастополе потенциальными получателями субсидии для бизнеса являются 6 683 налогоплательщика, из них 5522 индивидуальных предпринимателя и 1161 юридическое лицо.

Порядка 1000 налогоплательщиков из вышеуказанной категории имеют недоимку по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающую 3000 рублей.

По состоянию на 13 мая в налоговые органы г. Севастополя поступило 3 301 заявление на получение субсидии, что составляет 49% от общего количества потенциальных получателей субсидии. Приняты решения об отказе 470 заявителям или 14% от полученных заявлений.

Основными причинами отказа является направление заявления на получение субсидии в налоговый орган не по месту учета, ошибки и неточности в заполнении банковских реквизитов, неверная или недействительная ЕЦП. Налогоплательщик при устранении выявленных причин отказа имеет право повторно направить соответствующее заявление в территориальный налоговый орган по месту своего основного учета.

На выплаты за апрель заявления принимаются с 1 мая  до 1 июня, за май – с 1 июня до 1 июля.

Выплаты начнутся после 18 мая. Это связано со сроками предоставления отчетности о численности сотрудников за апрель в ПФ РФ. Отчетность по форме СЗВ-М за март должна быть сдана до 15 апреля, за апрель до 15 мая, за май – до 15 июня

В мае запланировано проведение 5 вебинаров, на которых налоговая служба будет разъяснять меры поддержки бизнеса в условиях пандемиии.

Налоговая служба Севастополя о мерах государственной поддержки бизнеса

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