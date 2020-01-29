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Налоговая служба Севастополя об исключении из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
иллюстрация: vrsa.us

Налоговая служба Севастополя об исключении из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 10:50 29.01.2020

В Налоговой службе Севастополя дают разъяснения: статуса субъекта малого или среднего предпринимательства можно лишится, если не вовремя предоставлять налоговую отчетность и не своевременно уплачивать налоги и страховые взносы.

С учетом того, что государственные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, основываются на сведениях из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, налоговая дисциплина является важным фактором для получения поддержки от органов государственной власти и органов местного самоуправления в рамках различных программ. Основным документом, регламентирующим ведение этого информационного ресурса, является Федеральный закон от 24 июля 2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства». Этим же законом определено, кто и по каким критериям может быть отнесен к субъектам малого и среднего предпринимательства, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Сведения о вновь созданных юридических лицах и вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, вносятся в Реестр 10-го числа месяца, следующего за месяцем внесения соответственно в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о создании.

Ежегодно 10 августа на основе имеющихся у налоговой службы по состоянию на 1 июля текущего календарного года сведений происходит актуализация Реестра.

К этим сведениям относятся среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год и налоговая отчетность, позволяющая определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год. Непредставление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями этих сведений является основанием для исключения из субъектов малого предпринимательства, — подчёркивают специалисты.

Налоговая служба Севастополя об исключении из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства

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