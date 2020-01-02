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Налоговая служба Севастополя об особенностях торговля маркированными товарами с 1 января

Налоговая служба Севастополя об особенностях торговли маркированными товарами с 1 января

Опубликовал: КрымPRESS в Налоги в Крыму 13:00 02.01.2020

В Налоговой службе Севастополя отмечают: с 1 января 2020 года введено ограничение, согласно которому не могут применять ЕНВД и ПСН налогоплательщики, осуществляющие розничную торговлю по реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными  знаками по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, определяемых Правительством Российской Федерации.

Это касается таких групп товаров как лекарственные препараты, предметов одежды, принадлежности к одежде и прочих изделий из натурального меха, — подчёркивают специалисты ведомства.

Обязательная маркировка установлена:

  • для лекарственных препаратов;
  • предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха.

При продаже указанных товаров с 1 января 2020 налогоплательщики должны применять общую систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения.

Что же касается такого вида деятельности как розничная торговля обувью, то  Минфин России в своем письме от 28.11.2019 № 03-11-09/92662 уточнил, что применять ЕНВД  в этом случае можно до 1 марта 2020 года.

Напомним, что определиться с выбором системы налогообложения необходимо до 31 декабря текущего года. Именно до этого срока необходимо предоставить в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1).

Налоговая служба Севастополя об особенностях торговли маркированными товарами с 1 января

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