Налоговая служба Севастополя: Общественный совет подготовит предложения для регионального налогового законодательства

22 декабря состоялось очередное заседание Общественного совета при УФНС России по г. Севастополю. В регламент мероприятия были включены вопросы, предложенные к обсуждению членами совета, из разнообразных направлений деятельности службы.

Открывая заседание Общественного Совета, руководитель налоговой службы А.Н. Могила отметил вклад членов совета в работу региональной службы. Он подчеркнул, что благодаря продуктивному сотрудничеству ведомство из первых уст узнает о том, что волнует бизнес структуры Севастополя и это помогает стать лучше, комфортнее и продуктивнее.

Заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю И.Г. Медведева остановилась на вопросах администрирования имущественных налогов в 2021 году. Управлением по итогам администрирования имущественных налогов в 2021 году обеспечено начисление по юридическим и физическим лицам 954 миллиона рублей. Результат администрирования в целом обеспечил положительную динамику поступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года: общая сумма налогов увеличилась на 40 миллионов рублей.

Заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю С.И. Голоденко доложила об итогах работы по оказанию государственных услуг в текущем году. Она отметила, что переход Управления на двухуровневую систему никак не отразился на качестве предоставления государственных услуг. Управлением принято более 170 тысяч налоговых деклараций, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

При этом, растет доля государственных услуг, предоставленных в электронном виде: более 85% деклараций предоставлено налогоплательщиками именно по телекоммуникационным каналам связи. Заместитель руководителя отметила, что доля электронного взаимодействия будет расти на фоне возможности для организаций и индивидуальных предпринимателей бесплатно получить в Удостоверяющем центре Управления ключ электронной цифровой подписи.

Заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю И.Г. Купченко доложил о негативных последствиях неуплаты налогов. Он отметил, что отсутствие у граждан чувства сознательности и неуплата законно установленных налогов вовремя, которые в последствии переходят в разряд задолженности, является поводом для применения фискальных мер.

Помимо начисления пеней при неуплате налога в срок, выставляется налоговое требование и начинается процедура принудительного взыскания через судебные органы, материалы передаются в службу судебных приставов с последующим арестом имущества. К должнику могут быть применены меры по взысканию долга с заработной платы, с расчетных счетов, открытых в учреждениях банков. Кроме того, возможно наложение ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.

Он подчеркнул, что неуплата в установленные сроки налогов, сборов, обязательных платежей приводит как к увеличению денежных расходов и лишней трате времени, так и к возникновению ненужных отрицательных эмоций в ходе решения вопросов по уже принятым мерам принудительного взыскания.

Заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю Е.А. Земченко рассказала об итогах применения специального налогового режима для «самозанятых» граждан (НПД) в Севастополе. Об эффективности и востребованности жителями города нового режима свидетельствует цифры. За 11 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество таких налогоплательщиков увеличилось в 4 раза и составило почти 10 тысяч. Суммарный доход, полученный от деятельности, увеличился в 7 раз и составил – 1,3 миллиарда рублей. Сумма рассчитанного налога увеличилась в 11 раз — до 47,5 миллионов.

Кроме того, Е.А. Земченко подробно информировала членов Общественного совета о результатах кампании декларирования доходов граждан. Она отметила, что в текущем году представлено более 18 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц, а задекларированный доход составил порядка 11 миллиардов рублей, что в 1,4 раза превышает показатели кампании предыдущего года.

Члены Общественного совета выступили с инициативой внесения изменений в региональное законодательство по уплате имущественных налогов для субъектов малого и среднего бизнеса с целью более сбалансированного подхода и создания равных конкурентных условий.

А.Н. Могила выразил благодарность членам Общественного совета и его председателю И.С. Кусову за активную работу, благодаря которой обеспечивается действенный механизм взаимодействия и информационная открытость службы для выработки предложений и инициатив в сфере налогового администрирования.

Источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: налоги в Крыму