Налоговая служба Севастополя отмечает: со специалистами можно общаться, не выходя из дома

Напомним, в целях недопущения распространения случаев заболевания, вызванного коронавирусом, гражданам рекомендуется избегать мест массового скопления людей. В Налоговой службе подчёркивают:

Внедрение новых информационных технологий в деятельность Федеральной налоговой службы позволяет предоставить онлайн-услуги потребителям: сейчас нет ни одного вопроса, для решения которого необходимо лично посещать инспекцию. На официальном сайте ФНС представлено более шестидесяти электронных сервисов . Они позволяют получить ту или иную налоговую услугу или информацию независимо от графика работы инспекции или места нахождения гражданина.

Все сервисы разделены на группы в зависимости от функционала и тематики вопросов, которые они позволяют решить.

Сервис «Обратиться в ФНС России» позволяет максимально минимизировать личные контакты и получить ответ на адрес электронной почты, указанный в запросе налогоплательщика.

позволяет максимально минимизировать личные контакты и получить ответ на адрес электронной почты, указанный в запросе налогоплательщика. Сервис «Регистрация бизнеса» позволяет подать заявление на государственную регистрацию ЮЛ или ИП.

позволяет подать заявление на государственную регистрацию ЮЛ или ИП. Вопросы, связанные с получением ИНН можно решить в разделе «Сведения об ИНН» .

. Рассчитать сумму страховых взносов или сумму налога для физических лиц поможет линейка Налоговых калькуляторов , заплатить рассчитанную сумму – группа «Оплата налогов».

, заплатить рассчитанную сумму – группа «Сведения из реестров» предоставят по запросам налогоплательщиков информацию о контрагентах и позволят принять взвешенное решение об их благонадежности.

Напомним, что для разных категорий налогоплательщиков существует своя версия «личного кабинета» («Личный кабинет для физических лиц», «личный кабинет налогоплательщика юридического лица», «личный кабинет индивидуального предпринимателя»).