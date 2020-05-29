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Налоговая служба Севастополя призывает бизнесменов, претендующих на субсидии, поторопиться

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 29.05.2020

В Налоговой службе Севастополя напоминают: организации и индивидуальные предприниматели, входящие в перечень наиболее пострадавших отраслей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (с учетом изменений и дополнений) могут подать заявление на получение субсидии. Но важно успеть это сделать!

Крайний срок подачи первичного заявления для получения субсидий за апрель 2020 года – 1 июня 2020 года. Для субсидии за май 2020 года срок подачи – с 1 июня до 1 июля 2020 года. Проверить возможность получения субсидии можно на главной странице сайта ФНС России – для этого разработана промостраница «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства». Для проверки достаточно ввести свой ИНН в специальное поле и сервис автоматически проверит соответствие всем необходимым условиям для получения господдержки. Если по результатам проверки налогоплательщик соответствует критериям – ему предоставляется возможность заполнить форму заявления  в подразделе «Как получить субсидию» для дальнейшего направления по почте или представления в налоговую инспекцию по месту учета, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Удобнее всего, подчёркивают в налоговом ведомстве, направить заявление через Личный кабинет налогоплательщика юридического лица или Личный кабинет индивидуального предпринимателя, но можно сделать это и в виде почтового отправления или предоставить через специальный бокс в налоговых инспекциях.

Налоговая служба Севастополя призывает бизнесменов, претендующих на субсидии, поторопиться

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