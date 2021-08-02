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Налоговая служба Севастополя работает в режиме продленного дня по вопросам регистрации онлайн-касс

Налоговая служба Севастополя призывает платить налоги в курортный сезон. Говорят — это просто

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:48 02.08.2021

Очередной рейд налоговой службы Севастополя по информированию граждан о способах уплаты налогов в период курортного сезона состоялся в поселке Кача. Налоговики прошли по улице курортного поселка — вручали гражданам информационные материалы и отвечали на вопросы как уплатить налоги с доходов, полученных от аренды жилья.

Узнать о гражданах, сдающих жилье отдыхающим, помогла информация в интернете и объявления на воротах домов — «сдается жильё».В ходе рейда был выявлен предприниматель, состоящий на учете в другом регионе Российской Федерации, у которого истек срок действия патента в 2019 году. Теперь уплата налогов этого субъекта хозяйствования станет объектом особого внимания налоговой службы города.  Но не все арендодатели уклоняются от налогообложения. В одном из домов, жительница поселка, зарегистрированная в качестве «самозанятого» лица, рассказала о своем легальном статусе и получила ответы на вопросы по ведению учета в мобильном приложении для уплаты налога на профессиональный доход, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рейде приняла участие заместитель руководителя УФНС России по г. Севастополю Светлана Голоденко, которая подчеркнула, что действующее законодательство позволяет выбрать один из трех способов налогообложения: сдавать жилье как физическое лицо с уплатой 13%, уплачивать налоги как «самозанятое» лицо или со статусом индивидуального предпринимателя.

По словам специалиста, новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан — «налог на профессиональный доход» в Севастополе набирает популярность. Если на 1 января в качестве плательщиков НПД   было зарегистрировано 2248 человек, то сегодня их количество возросло до 6166 человек. От этой категории налогоплательщиков за 1 полугодие текущего года в бюджет города поступило более 8 миллионов рублей.

Светлана Голоденко уточнила, что граждан привлекает простота регистрации и уплаты налога. Ведь стать «самозанятым» очень просто – арендодатель, сдающий жилье, регистрируется онлайн.  Налог рассчитывается автоматически через приложение «Мой налог» на основании сформированных чеков по услуге. «Самозанятые» не сдают отчеты и не заполняют декларации. Кроме того, нет расходов по приобретению и обслуживанию контрольно–кассовой техники при расчетах —  чек формируется в приложении. Применение этого режима дает возможность воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, для этих налогоплательщиков действуют выгодные ставки налогообложения: 4% — при оказании услуг физическим лицам и 6% — предпринимателям или юридическим лицам. При выборе этого режима не предусмотрена обязательная уплата страховых взносов. Однако, в случае если «самозанятый» будет уплачивать страховые взносы на добровольной основе – его деятельность включается в стаж для начисления пенсии. Стоит отметить, что такой режим подходит для гражданина, ведущего деятельность без привлечения наемных работников, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе. 

Начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ УФНС России по г. Севастополю Виктория Зорина уточнила, что в случае если гражданин занимается предоставлением недвижимости на регулярной основе, то получить статус ИП необходимо в обязательном порядке. Кроме того, индивидуальный предприниматель имеет возможность использовать наемный труд.

Такие рейдовые мероприятия проводятся налоговой службой Севастополя в активном режиме. Информирование граждан с целью недопущения нарушения законодательства — важный шаг в легализации курортного бизнеса, рост доходов от которого, должен стать важной составляющей бюджета города.

Налоговая служба Севастополя призывает платить налоги в курортный сезон. Говорят - это просто

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