Налоговая служба Севастополя призывает подать Декларацию и оплатить налоги бесконтактно

В Налоговой службе Севастополя напоминают: 1 января 2020 года стартовала декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Личный кабинет на сайте налоговой службы поможет заполнить отчетность без ошибок и оплатить налоги, не выходя из дома. Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:

декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду; имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости; социальный налоговый вычет за обучение; социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств; социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность; инвестиционный вычет.

В функционале «Налоговая декларация физических лиц (3-НДФЛ)» предлагается заполнить декларацию онлайн или воспользоваться программой «Декларация 2020», которую можно бесплатно скачать на сайте ФНС России, загрузить ее и отправить через Личный кабинет. Это позволит упростить процесс и избежать ошибок при заполнении декларации. Для подачи как декларации, так и заявлений прямо в ЛК нужно сформировать усиленную неквалифицированную электронную подпись. Это бесплатно и несложно, но использовать ее можно только в этом ЛК. В Личном кабинете можно отследить результаты проведения камеральных проверок и решений по возврату или уплате налогов, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Также можно воспользоваться сайтом Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).

Важно! Необходимо задекларировать полученные доходы:

от продажи имущества;

от сдачи имущества в аренду;

в виде выигрышей и призов с сумм, превышающих 4 000 рублей;

от продажи ценных бумаг, акций;

в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, доли т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.

от оказания платных услуг в качестве репетитора, няни, домработницы, сиделки и др.

В связи с плохой эпидемиологической ситуацией в России срок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 год продлен до 30.07.2020. Если Вы подаете декларацию только для получения вычетов по НДФЛ, то такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, — подчёркивают в Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю.