Налоговая служба Севастополя: с 15 июля вводится новая субсидия для бизнеса

Налоговая служба Севастополя отмечает: Правительство Российской Федерации постановлением от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции» утвердило новые меры поддержки для налогоплательщиков.

Субсидия для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, составит 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса) и 6500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). Количество работников будет определяться по форме отчетности СЗВ-М, которая предоставляется в пенсионный фонд. Индивидуальные предприниматели без наемных работников получат 15 000 рублей, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

В приложении к постановлению определен перечень видов деятельности с кодами ОКВЭД, которые могут претендовать на получение государственной поддержки:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);

деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);

деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);

деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95);

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);

образование дополнительное детей и взрослых (85.41);

предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91).

Коды ОКВЭД, указанные в перечне, должны содержаться в ЕГРЮЛ или ЕГРИП как основные на 10 июня.

Отдельно в правилах выделены объекты туристской индустрии. Их будут определять не по кодам ОКВЭД, а по единому перечню классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 года в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Гостиницы, внесенные в этот реестр, будут иметь право на субсидию, только если у них номерной фонд не превышает 100 номеров.

Также претендовать на получение субсидий смогут социально ориентированные НКО.

Получить субсидию смогут НКО — частные образовательные организации с лицензией, имеющие основной вид деятельности образование. При этом они должны быть включены в реестр НКО , наиболее пострадавших от коронавируса по состоянию на 1 июля 2020 года.

Не образовательные НКО для права претендовать на субсидию должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 1 июля 2020 года.

Условия получения субсидии субъектом малого и среднего предпринимательства (МСП) следующие:

нахождение в реестре МСП на 10 июня 2020 года;

основной код ОКВЭД, указанный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 10 июня 2020 должен быть из приведенного перечня;

отсутствие недоимки по налогам, и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей на 10 июня (будет учитываться погашение долгов на дату подачи заявления);

организация не находится в состоянии ликвидации или банкротства.

Для НКО условия получения субсидии другие:

включение организации в реестр НКО, наиболее пострадавших от коронавируса или в реестр социально ориентированных НКО;

отсутствие недоимки по налогам, и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей на 10 июня (будет учитываться погашение долгов на дату подачи заявления);

организация не находится в состоянии ликвидации или банкротства.

Для получения субсидий необходимо предоставить заявление по форме, приведенной в Постановлении № 976, начиная с 15 июля по 15 августа 2020 года.