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Севастопольцы активно выбирают новый налоговый режим Более 700 севастопольцев уже зарегистрировались в качестве «самозанятых» и начали применять новый режим налогообложения. Напомним, что с 1 июля на территории города Севастополя вступил в действие Закон города Севастополя от 29 мая 2020 года № 579-ЗС «Налог на профессиональный доход». Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Процесс регистрации очень прост и не требует посещения налоговой инспекции, она осуществляется одним из следующих способов: 1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений Google play, а для платформы Apple iPhone и iPad через AppStore; 2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России. Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12130 рублей плюс к существующему налоговому вычету в размере 10000 рублей. Подробнее о данном режиме налогообложения – на сайте ФНС России в разделе "Налог на профессиональный доход".
иллюстрация: teletype.in

Налоговая служба Севастополя: севастопольцы активно регистрируются в качестве «самозанятых»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:15 11.08.2020

В Налоговой службе Севастополя сообщили: более 700 севастопольцев уже зарегистрировались в качестве «самозанятых» и начали применять новый режим налогообложения.

Напомним, что с 1 июля на территории города Севастополя вступил в действие Закон города Севастополя от 29 мая 2020 года № 579-ЗС «Налог на профессиональный доход». Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Процесс регистрации очень прост и не требует посещения налоговой инспекции, она осуществляется одним из следующих способов:

1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать для платформы Android через магазин приложений Google play, а для платформы Apple iPhone и iPad через AppStore;

2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России.

Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12130 рублей плюс к существующему налоговому вычету в размере 10000 рублей.

Подробнее о данном режиме налогообложения – на сайте ФНС России в разделе «Налог на профессиональный доход«.

Налоговая служба Севастополя: севастопольцы активно регистрируются в качестве "самозанятых"

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