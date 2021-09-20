Налоговая служба Севастополя: сведения о прослеживаемых товарах будут отражаться в декларации по НДС за Ш квартал

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Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:40 20.09.2021
Налоговая служба Севастополя отмечает: начиная с отчетности за третий квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС.
Напоминаем, что с 1 июля 2021 года вступили в силу изменения и в форму, и в порядок заполнения, а также форматы представления в электронном виде. Они были утверждены приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@. Корректировки связаны с отражением в соответствующих разделах декларации сведений о прослеживаемых товарах, предусмотренных Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ. Так, теперь в ней отражаются единицы измерения таких товаров, а также их количество в единице измерения, стоимость и регистрационные номера партий, — сообщили в пресс-службе УФНС России по г. Севастополю.
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