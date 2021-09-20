Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Налоговая служба Севастополя: сведения о прослеживаемых товарах будут отражаться в декларации по НДС за Ш квартал

crimeapress_news

Налоговая служба Севастополя работает в режиме продленного дня по вопросам регистрации онлайн-касс

Налоговая служба Севастополя: сведения о прослеживаемых товарах будут отражаться в декларации по НДС за Ш квартал

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:40 20.09.2021

Налоговая служба Севастополя отмечает: начиная с отчетности за третий квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации по НДС.

Напоминаем, что с 1 июля 2021 года вступили в силу изменения и в форму, и в порядок заполнения, а также форматы представления в электронном виде. Они были утверждены приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@. Корректировки связаны с отражением в соответствующих разделах декларации сведений о прослеживаемых товарах, предусмотренных Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ. Так, теперь в ней отражаются единицы измерения таких товаров, а также их количество в единице измерения, стоимость и регистрационные номера партий, — сообщили в пресс-службе УФНС России по г. Севастополю.

 

Налоговая служба Севастополя: сведения о прослеживаемых товарах будут отражаться в декларации по НДС за Ш квартал

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.