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Налоговая служба Севастополя работает в режиме продленного дня по вопросам регистрации онлайн-касс
фото: открытые источники

Налоговая служба Севастополя: сведения о среднесписочной численности работников в ведомство не предоставляется

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:10 13.01.2021

В Налоговой службе Севастополя отмечают: количество отчетности для бизнеса в 2021 году уменьшится.

С расчетного периода 2020 года информация о среднесписочной численности работников организации будет представляться в налоговые органы не отдельной декларацией, а в составе расчета по страховым взносам. Предоставление отчетности по форме «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» отменено  приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/752@. Теперь показатель среднесписочная численность будет отражаться на титульном листе обновленного расчета по страховым взносам. Соответствующие изменения утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

 

Налоговая служба Севастополя: сведения о среднесписочной численности работников в ведомство не предоставляется

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