Налоговая служба Севастополя: сведения о среднесписочной численности работников в ведомство не предоставляется

В Налоговой службе Севастополя отмечают: количество отчетности для бизнеса в 2021 году уменьшится.

С расчетного периода 2020 года информация о среднесписочной численности работников организации будет представляться в налоговые органы не отдельной декларацией, а в составе расчета по страховым взносам. Предоставление отчетности по форме «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» отменено приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/752@. Теперь показатель среднесписочная численность будет отражаться на титульном листе обновленного расчета по страховым взносам. Соответствующие изменения утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@, — сообщили в пресс-службе УФНС России в Севастополе.