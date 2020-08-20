Налоговая служба Севастополя: точную сумму имущественных налогов поможет узнать «Личный кабинет»

В Севастополе стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений — жители города начали получать уведомления на уплату имущественных налогов за 2019 год.

Налоговым законодательством предусмотрены исчисление и уплата 3-х имущественных налогов: земельного налога, налога на транспорт, налога на имущество физических лиц, которые вводятся на территориях субъектов РФ соответствующими региональными законами. На территории Севастополя в 2020 году физические лица будут уплачивать– транспортный налог и налог на землю. Налог на недвижимое имущество физических лиц по итогам 2019 года жителям города не начисляется. Однако, если гражданин имеет недвижимое имущество (квартиру, дом, гараж, дачу) на территории других субъектов РФ , ему будет исчислен имущественный налог за эти объекты, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Пользователи «Личного кабинета физического лица» получают документы в электронной форме, при этом на бумажном носителе (по почте) они не направляются. В случае если данные, содержащиеся в налоговом уведомлении, содержат неточности или требуют дополнений, можно направить информацию для уточнения данных непосредственно из «Личного кабинета физического лица» .

Получить доступ к «Личному кабинету» может каждый гражданин – для этого необходимо один раз обратиться в ближайшую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность (паспортом).

Войти в «Личный кабинет физического лица» можно также при помощи защищенной учетной записи Единого портала государственных услуг. Для этого на странице входа «Личного кабинета физических лиц» необходимо выбрать «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Напомним, что уплатить сумму имущественных налогов, указанную в уведомлениях, необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.