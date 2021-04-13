Налоговая служба Севастополя: торговля сигаретами без акциза влечёт большие штрафы

В Налоговой службе Севастополя отмечают: для противодействия нелегальному обороту табачных изделий и обеспечению защиты прав потребителей на законодательном уровне введен ряд мер, которые призваны снизить риски и обеспечить здоровую конкуренцию на отечественном рынке табачной продукции.

Так, с 1 апреля 2021 года введена единая минимальная цена на табачную продукцию. Ниже этой установленной цены, сигареты продавать потребителям будет нельзя. В настоящее время минимальная цена составляет 108 рублей. Кроме того, введена система маркировки табачной продукции, которая призвана обеспечить контроль за её оборотом, что не только увеличит доходы легального бизнеса, но и обезопасит потребителей от риска покупки некачественных и опасных продуктов, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Маркировка табачных изделий в 2021 году, говорят специалисты, требует от бизнеса всей серьезности и ответственности в условиях новых правил работы.

В 2021 году запрещены любые действия с немаркированными сигаретами.

Также в Российской Федерации запрещена реализация табачной продукции, маркированной иностранными специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции, в том числе специальными (акцизными) марками для маркировки табачной продукции стран, входящих в таможенный союз ЕАЭС.

Организации (индивидуальные предприниматели) розничной торговли при реализации маркированной продукции конечным потребителям обязаны регистрировать выбытие маркированной продукции из оборота с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ). В чеке должна обязательно присутствовать пометка о маркированном товаре [M].

В соответствии со ст. 171.1 УК РФ запрещен сбыт немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательному акцизу. Законодательством предусмотрено наказание за торговлю сигаретами без акциза в особо крупном размере или группой:

штрафные санкции в размере от 400 до 800 тысяч рублей;

Принудительные работы (на период до 5 лет).

Штраф в размере дохода (заработной платы) гражданина за последние 1-3 года.

Штраф в размере 1 миллион рублей (в размере дохода предпринимателя за 5 лет) и лишение свободы до 6 лет.

При нарушении законодательства в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1 миллион рублей (или дохода предпринимателя за 5 лет) и лишения свободы до 6 лет.

В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 15.12), к административной ответственности привлекаются граждане, совершившие продажу немаркированной продукции в небольшом объеме.

Следует отметить, что продажа и оборот сигарет без акциза предусматривает не только штрафные санкции, но и полное изъятие контрабандного товара.

За продажу табачной продукции без акцизной марки налагаются следующие санкции: к гражданам, совершившим продажу, – штраф от 2 до 4 тыс. руб. с изъятием предметов правонарушения.

Штраф от 5 до 10 тысяч рублей с конфискацией товара (применяется к должностным лицам).

Штраф в объеме от 50 до 300 тысяч рублей с изъятием продукции (применяется к юридическим лицам).

Кроме того, законодательством предусмотрено также привлечение к уголовной и административной ответственности за реализацию контрафактной табачной продукции.

За несоблюдение других правил торговли табачными изделиями также предусмотрены солидные штрафы.

Стимулирование продажи табака (п.1 ст. 14.3.1 КоАП РФ): на должностное лицо предприятия или индивидуального предпринимателя штраф от 5 до 15 тысяч рублей; на юридическое лицо от 80 до 150 тысяч рублей.

Неправильно оформленный перечень сигарет, продажа в запрещённых местах (п. 1 ст. 14.53 КоАП РФ): на должностное лицо предприятия штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За те же действия индивидуальному предпринимателю штраф от 5 до 10 тысяч рублей. На юридическое лицо штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Продажа сигарет несовершеннолетнему (п. 3 статья 14.53 КоАП РФ): на должностное лицо штраф от 30 до 50 тысяч рублей, на индивидуального предпринимателя за те же действия штраф от 30 до 50 тысяч рублей, от 100 до 150 тысяч рублей на юридическое лицо.

Продажа сигарет дороже цены на пачке (п. 1 статья 14.6 КоАП РФ): на должностное лицо штраф 50 тысяч рублей или до трёх лет дисквалификации, индивидуальному предпринимателю штраф 50 тысяч рублей или до трёх лет дисквалификации. Юридическое лицо в этом случае заплатит лишнюю выручку от продажи сигарет за год, умноженную на два.