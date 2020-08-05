Налоговая служба Севастополя: усовершенствован порядок предоставления жалоб в электронном виде

С 1 мая 2020 года ФНС России усовершенствован порядок направления лицом, права которого нарушаются, жалобы и получения решений по ней по телекоммуникационным каналам связи. Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров регулируется статьей 138 Налогового кодекса Российской Федерации.

Обжаловать можно как действия или бездействие должностных лиц, так и акты налоговых органов ненормативного характера, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Жалоба (апелляционная жалоба) может быть представлена четырьмя способами:

лично;

по почте;

в электронной форме через оператора ЭДО;

через Личный кабинет налогоплательщика.

Направление жалобы (апелляционной жалобы) в электронной форме по ТКС позволяет упростить и оптимизировать взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков.

Приказом Федеральной налоговой службы от 20 декабря 2019 г. № ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жалобы (апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, а также форматов и порядка представления жалобы (апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) по ним в электронной форме» утверждены форма жалобы (апелляционной жалобы) (КНД 1110121), форматы предоставления жалобы и решения (извещения)по жалобе, а также порядки предоставления жалобы и направления решения по жалобе и ее заполнения.

Документ состоит из двух страниц, в нем указывают:

наименование вышестоящего ведомства по отношению к ИФНС, на которую пишется жалоба;

сведения об организации или ИП, чьи права были нарушены (ИНН/КПП, полное наименование/ФИО, адрес);

предмет обжалования (указывается один из приведенных в бланке кодов);

реквизиты обжалуемого документа (номер и дата обжалуемого документа ИФНС);

наименование и код подразделения ИФНС, сотрудники которого нарушили права заявителя;

основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права (доводы налогоплательщика и обстоятельства, на которых они основаны);

требования к налоговому органу (нужно указать, какое решение по мнению заявителя должен принять вышестоящий орган);

способ получения решения по жалобе (по почте на бумаге, электронно через личный кабинет, по ТКС);

код жалобы (простая или апелляционная жалоба);

реквизиты доверенности (если жалоба в ФНС подается уполномоченным представителем);

Ф.И.О. руководителя организации;

дату оформления и подпись подателя жалобы.

Жалоба в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной подписью налогоплательщика.

Поля, отведенные под основания и требования налогоплательщика, вмещают до 2000 знаков, поэтому, если объем информации больше, в данных полях ее излагают кратко, а полный текст обстоятельств и требований можно оформить в виде приложения к жалобе, отсканировав текст и приложив отдельным файлом.

Апелляционная жалоба считается принятой, если налогоплательщику в течение одного рабочего дня поступила квитанция о приеме. Если пришел отказ в приеме электронного документа, процедуру отправки нужно повторить после устранения ошибок, указанных в уведомлении. В течение 3 рабочих дней жалоба передается инспекцией в вышестоящий налоговый орган.

Подача жалобы (апелляционной жалобы) именно в электронном виде имеет ряд преимуществ:

Электронное взаимодействие с налоговым органом позволяет взаимодействовать с налоговой службой в оперативном режиме, а это экономия трудовых и материальных ресурсов. При направлении жалоб в электронном виде они автоматически отражаются в подсистеме «Досудебное урегулирование споров», что позволяет осуществлять оперативный контроль за всеми этапами рассмотрения жалобы. Обеспечивает сокращение затрат времени на обработку документов и их направление в налоговый орган. Электронный формат документа позволяет в программном обеспечении заполнить все необходимые и предусмотренные статьей 139.2 Налогового Кодекса РФ поля (реквизиты) с возможностью установки дополнительных опциональных форматно-логических контролей. Позволяет в оперативном порядке направить заявителю документы по ТКС от вышестоящих налоговых органов, которые образуются в ходе рассмотрения его жалобы. Заявитель может получить сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решения по ней, извещение о времени и месте рассмотрения жалобы, информацию о приостановлении или отказе в приостановлении исполнения решения.

На официальном сайте ФНС России функционируют электронные сервисы:

Сервис «Узнать о жалобе» предоставляет возможность получать информацию о ходе и результатах рассмотрения обращений

предоставляет возможность получать информацию о ходе и результатах рассмотрения обращений Сервис «Решения по жалобам»