Налоговая служба Севастополя: усовершенствован порядок предоставления жалоб в электронном виде

С 1 мая 2020 года ФНС России усовершенствован порядок направления лицом, права которого нарушаются, жалобы и получения решений по ней по телекоммуникационным каналам связи. Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров регулируется статьей 138 Налогового кодекса Российской Федерации.
Обжаловать можно как действия или бездействие должностных лиц, так и акты налоговых органов ненормативного характера, — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.
Жалоба (апелляционная жалоба) может быть представлена четырьмя способами:
лично;
по почте;
в электронной форме через оператора ЭДО;
через Личный кабинет налогоплательщика.
Направление жалобы (апелляционной жалобы) в электронной форме по ТКС позволяет упростить и оптимизировать взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков.
Документ состоит из двух страниц, в нем указывают:
наименование вышестоящего ведомства по отношению к ИФНС, на которую пишется жалоба;
сведения об организации или ИП, чьи права были нарушены (ИНН/КПП, полное наименование/ФИО, адрес);
предмет обжалования (указывается один из приведенных в бланке кодов);
реквизиты обжалуемого документа (номер и дата обжалуемого документа ИФНС);
наименование и код подразделения ИФНС, сотрудники которого нарушили права заявителя;
основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права (доводы налогоплательщика и обстоятельства, на которых они основаны);
требования к налоговому органу (нужно указать, какое решение по мнению заявителя должен принять вышестоящий орган);
способ получения решения по жалобе (по почте на бумаге, электронно через личный кабинет, по ТКС);
код жалобы (простая или апелляционная жалоба);
реквизиты доверенности (если жалоба в ФНС подается уполномоченным представителем);
Ф.И.О. руководителя организации;
дату оформления и подпись подателя жалобы.
Жалоба в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной подписью налогоплательщика.
Поля, отведенные под основания и требования налогоплательщика, вмещают до 2000 знаков, поэтому, если объем информации больше, в данных полях ее излагают кратко, а полный текст обстоятельств и требований можно оформить в виде приложения к жалобе, отсканировав текст и приложив отдельным файлом.
Апелляционная жалоба считается принятой, если налогоплательщику в течение одного рабочего дня поступила квитанция о приеме. Если пришел отказ в приеме электронного документа, процедуру отправки нужно повторить после устранения ошибок, указанных в уведомлении. В течение 3 рабочих дней жалоба передается инспекцией в вышестоящий налоговый орган.
Подача жалобы (апелляционной жалобы) именно в электронном виде имеет ряд преимуществ:
Электронное взаимодействие с налоговым органом позволяет взаимодействовать с налоговой службой в оперативном режиме, а это экономия трудовых и материальных ресурсов.
При направлении жалоб в электронном виде они автоматически отражаются в подсистеме «Досудебное урегулирование споров», что позволяет осуществлять оперативный контроль за всеми этапами рассмотрения жалобы.
Обеспечивает сокращение затрат времени на обработку документов и их направление в налоговый орган.
Электронный формат документа позволяет в программном обеспечении заполнить все необходимые и предусмотренные статьей 139.2 Налогового Кодекса РФ поля (реквизиты) с возможностью установки дополнительных опциональных форматно-логических контролей.
Позволяет в оперативном порядке направить заявителю документы по ТКС от вышестоящих налоговых органов, которые образуются в ходе рассмотрения его жалобы.
Заявитель может получить сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решения по ней, извещение о времени и месте рассмотрения жалобы, информацию о приостановлении или отказе в приостановлении исполнения решения.
На официальном сайте ФНС России функционируют электронные сервисы:
Сервис «Узнать о жалобе» предоставляет возможность получать информацию о ходе и результатах рассмотрения обращений
Сервис «Решения по жалобам» создан в целях предоставления информации о результатах рассмотрения жалоб.
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