Налоговая служба Севастополя: успейте подать заявление на новую субсидию для бизнеса

С марта 2020 года Правительство России разрабатывает и вводит на территории страны меры поддержки бизнеса в связи с коронавирусом. В Севастополе 12,5 тысяч предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей получили более 420 миллионов рублей государственной поддержки.

В настоящее время реализована новая мера поддержки бизнеса — организации и предприниматели, которые осуществляли мероприятия по профилактике коронавируса, могут получить субсидии от государства. Проверить право на получение субсидии поможет промо-страница на главной странице сайта ФНС России «Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия», — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.



Субсидия составляет 15 000 рублей (фиксированная сумма субсидии на первоначальные расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике коронавируса) и 6500 рублей на каждого работника в мае 2020 года (сумма субсидии на текущие расходы на профилактику и дезинфекцию). Индивидуальные предприниматели без наемных работников могут получить 15 000 рублей.

Механизм получения субсидии определен постановлением Правительства от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции».

В приложении к этому постановлению определен перечень видов деятельности с кодами ОКВЭД, которые могут претендовать на получение этой субсидии:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);

деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);

деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);

деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95);

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);

образование дополнительное детей и взрослых (85.41);

предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91).

Отдельно в правилах выделены объекты туристской индустрии. Их будут определять не по кодам ОКВЭД, а по единому перечню классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей по состоянию на 10 июня 2020 года в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Гостиницы, внесенные в этот реестр, будут иметь право на субсидию, только если у них номерной фонд не превышает 100 номеров.

Получить субсидию смогут НКО — частные образовательные организации с лицензией, имеющие основной вид деятельности образование. При этом они должны быть включены в реестр НКО , наиболее пострадавших от коронавируса по состоянию на 1 июля 2020 года.

Не образовательные НКО для права претендовать на субсидию должны быть включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 1 июля 2020 года.

Для получения субсидий необходимо предоставить заявление по форме, приведенной в Постановлении № 976. Заявление будет приниматься до 15 августа 2020 года.