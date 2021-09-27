Налоговая служба Севастополя: вступают в силу новые правила заполнения платежных поручений на уплату налогов

В Налоговой службе Севастополя отмечают: начиная с 1 октября текущего года при заполнении платежных поручений на перечисление в бюджет налогов, сборов, взносов и иных платежей, администрирование которых осуществляется налоговыми органами, следует учитывать ряд изменений. Изменения коснутся следующих реквизитов:

в поле 101 «Статус налогоплательщика» исключены статусы «09», «10», «11», «12», «21», «22», «25», «26». Для всех физических лиц необходимо указывать единый статус «13» (в том числе и для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, глав крестьянского (фермерского) хозяйства).

в поле 106 «Основание платежа» из перечня допустимых значений основания платежа исключаются значения «ТР», «ПР», «АП» и «АР». В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле «106» указывается значение «ЗД».

в поле 108 «Номер документа основания платежа» при основании платежа «ЗД» первые два знака обозначают вид документа, например:

— «ТРХХХХХХХХХХ» — номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

— «ПРХХХХХХХХХ» — номер решения о приостановлении взыскания;

— «АПХХХХХХХХХХ» — номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

— «АРХХХХХХХХХХ» — номер исполнительного документа (исполнительного производства).

После буквенного значения вида документа указывается номер документа, который должен точно соответствовать по количеству знаков и значениям, указанным в требовании, решении или исполнительном документе, на основании которых производится платеж.

К примеру, при погашении требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) №ХХХХХ, в поле «108» распоряжения должно быть указано: «ТРХХХХХ». При этом при указании номера соответствующего документа знак номера («№») не проставляется. Если основание платежа «ЗД», то при уплате текущих платежей или добровольном погашении задолженности при отсутствии документа основания платежа, в поле «108» указывается «0».

Напомним, что изменения порядка указания информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика, составившего распоряжение о переводе денежных средств, в уплату платежей, администрируемых налоговыми органами, утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.09.2020 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2021 № 60400).