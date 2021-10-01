Налоговая служба Севастополя: законодательных случаев не начисления налога на имущество физлиц стало больше

В Налоговой службе Севастополя отмечают: одной из причин прекращения начисления налога на имущество физлиц является гибель или уничтожение объекта недвижимого имущества (гараж, жилой дом, квартира или комната,) и транспорта.

В случаях, когда принадлежащее гражданину имущество сгорело, разрушено, утилизировано или иным образом прекратило свое существование, он в праве обратиться в налоговые органы с заявлением, которое будет служить основанием для прекращения начисления на этот объект налога. В заявлении нужно указать сведения о подтверждающем факт утраты документе. В зависимости от причины гибели или уничтожения это могут быть документы, выданные органами и организациями, осуществляющими технический учет жилищного фонда, акты обследования, уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства, справка органов государственного пожарного надзора и т.д. При возможности рекомендуется приложить такой документ к заявлению. Заявление будет рассмотрено налоговым органом в течение 30 календарных дней, а о принятом решении заявитель будет уведомлен выбранным им способом, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Представить заявление в налоговый орган можно несколькими способами. Наиболее простой – через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для получения доступа достаточно обратиться в любой из операционных залов УФНС России по г. Севастополю, расположенных по адресам: ул. Пролетарская, 24; ул. Героев Севастополя, 74; ул. Кулакова, 37. Пользователи сайта Госуслуг могут воспользоваться сервисом с помощью логина и пароля портала государственных услуг.

Для того, чтоб подать заявление через Личный кабинет, нужно войти в раздел «Мое имущество» и выбрать нужный объект. В меню объекта, после выбора записи «Заявить о гибели объекта», откроется форма заявления, где уже будут заполнены все данные о заявителе и об объекте. Налогоплательщику останется только дополнить запись сведениями о подтверждающем документе и проставить дату. Последний шаг — проверить данные и подписать сформированное заявление неквалифицированной электронной подписью, которую легко сгенерировать в разделе «Профиль» Личного кабинета.

Заявление об уничтожении или гибели объекта налогообложения можно подать также путем личного обращения в налоговый орган по указанным выше адресам, а также в МФЦ ( www . mfc 92. ru ) или направить по почте.