Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Налоговая служба Севастополя: зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно в мобильном приложении

crimeapress_news

реклама в крыму
ФНС России сообщила об изменении порядка налогообложения имущества

Налоговая служба Севастополя: зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно в мобильном приложении

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:23 16.03.2021

В Налоговой служба Севастополя отмечают: в связи с обновлением мобильного приложения «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» для платформ iOs и Android  стала доступна функция государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для использования данной функции пользователю следует установить приложение на свой мобильный телефон и перейти по кнопке «Зарегистрировать ИП», размещённой в нижней части экрана первой страницы приложения. В результате использования приложения пользователь информируется о сроках посещения регистрирующего органа для завершения процесса регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При посещении регистрирующего органа пользователю приложения необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и подписать документы, подготовленные регистрирующим органом на основе информации, переданной пользователем при использовании приложения, — отмечают в пресс-службе ведомства.

После подписания документов пользователю выдаются расписка в получении документов и регистрационная карта, содержащая логин и пароль доступа к ЛК ИП. При этом пользователь информируется о направлении документов, подтверждающих государственную регистрацию, на адрес электронной почты, указанный при использовании мобильного приложения.

Общее время обслуживания пользователя и подписание документов не превышает 10 минут.

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя при использовании мобильного приложения ЛК ИП обеспечивается в течение одного часа после выдачи регистрирующим органом расписки в получении документов.

Налоговая служба Севастополя: зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно в мобильном приложении

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.