Налоговая служба Севастополя: зарегистрировать предпринимательскую деятельность можно в мобильном приложении

В Налоговой служба Севастополя отмечают: в связи с обновлением мобильного приложения «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» для платформ iOs и Android стала доступна функция государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для использования данной функции пользователю следует установить приложение на свой мобильный телефон и перейти по кнопке «Зарегистрировать ИП», размещённой в нижней части экрана первой страницы приложения. В результате использования приложения пользователь информируется о сроках посещения регистрирующего органа для завершения процесса регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При посещении регистрирующего органа пользователю приложения необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации и подписать документы, подготовленные регистрирующим органом на основе информации, переданной пользователем при использовании приложения, — отмечают в пресс-службе ведомства.

После подписания документов пользователю выдаются расписка в получении документов и регистрационная карта, содержащая логин и пароль доступа к ЛК ИП. При этом пользователь информируется о направлении документов, подтверждающих государственную регистрацию, на адрес электронной почты, указанный при использовании мобильного приложения.

Общее время обслуживания пользователя и подписание документов не превышает 10 минут.

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя при использовании мобильного приложения ЛК ИП обеспечивается в течение одного часа после выдачи регистрирующим органом расписки в получении документов.