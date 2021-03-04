Налоговая служба Севастополя: жалоба по ТКС – оптимизация взаимодействия с налоговой службой

Налоговая служба Севастополя отмечает: подать жалобу в налоговый орган можно в электронном виде по ТКС.

Положениями приказа ФНС России № ММВ-7-9/645@ утверждены форма жалобы (апелляционной жалобы) (форма КНД 1110121), форматы представления жалобы (апелляционной жалобы) и решения (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) в электронной форме, а также порядки представления жалобы (апелляционной жалобы) и направления решения (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) и ее заполнения. Положения указанного приказа вступили в силу с 01.05.2020 и направлены на реализацию возможности подачи лицом, нарушение прав которого обжалуется, по телекоммуникационным каналам связи жалобы (апелляционной жалобы) и получения по ней решений (иных документов), образующихся в ходе досудебного урегулирования споров, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Направить жалобу по ТКС могут налогоплательщики – юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, у которых есть программное обеспечение, предоставляемое доверенными операторами электронного документооборота. Список операторов размещен на официальном сайте ФНС.

Подача жалобы (апелляционной жалобы) по ТКС по новой форме осуществляется с помощью программного обеспечения, разработанного операторами электронного документооборота, путем заполнения экранной формы жалобы. Жалоба должна быть подписана усиленной квалификационной электронной подписью лица, подающего жалобу, и направлена через оператора электронного документооборота. В ответ налоговый орган сможет сообщить по ТКС время и место рассмотрения жалобы, информацию о приостановлении или об отказе в приостановлении исполнения решения инспекции, а также сведения о продлении срока рассмотрения жалобы и решение по ней.

Через ТКС можно подать жалобу на все акты налоговых органов ненормативного характера, а также действия или бездействие их должностных лиц, которые могут быть обжалованы в соответствии со статьей 137 НК РФ.

Подача жалобы (апелляционной жалобы) в электронном виде имеет ряд преимуществ:

взаимодействие с налоговой службой в оперативном режиме экономит трудовые и материальные ресурсы;

жалобы в электронном виде автоматически отражаются в информационном ресурсе «Досудебное урегулирование споров», что позволяет осуществлять оперативный контроль за всеми этапами рассмотрения жалобы;

электронный формат документа предусматривает заполнение всех необходимых и предусмотренных статьей 139.2 Налогового Кодекса РФ полей (реквизитов) в программном обеспечении с возможностью установки дополнительных опциональных форматно-логических контролей;

возможность в оперативном порядке направить заявителю документы по ТКС от вышестоящих налоговых органов, которые образуются в ходе рассмотрения его жалобы.



На сайте ФНС России для налогоплательщиков представлены электронные сервисы сайта ФНС России по работе с жалобами:

сервис «Узнать о жалобе» предоставляет заявителю возможность получать информацию о ходе и результатах рассмотрения, поданного им обращения (жалобы);

сервис «Решения по жалобам» содержит справочную информацию о результатах рассмотрения ФНС России жалоб налогоплательщиков.