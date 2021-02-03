Налоговая служба: уплатить налоги севастопольцы смогут с помощью единого налогового платежа

В Налоговой службе Севастополя отмечают: единый налоговый платеж позволяет оплатить налоги в счет нескольких имущественных платежей сразу в любой удобный момент ещё до получения налогового уведомления. В течение года он будет отражаться как аванс, а 1 декабря (граничный срок уплаты имущественных налогов) налоговая служба произведет зачёт.

По сути, это авансовый платеж в счет любого из имущественных налогов: транспортного, земельного, налога на имущество или в счет нескольких имущественных платежей сразу. Такой платеж можно вносить и за других лиц: например, за супруга или родителей. Если внесенная сумма окажется больше начисленной и после зачета останется переплата, ее можно вернуть по заявлению. Все уплаченные суммы налогоплательщики смогут увидеть в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», — отмечают в пресс-службе УФНС России в Севастополе.

Единый налоговый платеж, говорят специалисты, позволяет сократить время на оформление платежных документов, уменьшить долю невыясненных поступлений, а также помогает своевременно исполнять налоговые обязательства по имущественным налогам.

С 1 января 2020 года возможности единого налогового платежа расширились: авансом можно уплачивать налог на доходы физических лиц