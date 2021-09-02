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Налоговая служба: выявленное неприменение ККТ должно сопровождаться исправлением ошибки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:53 02.09.2021

Федеральной налоговой службой с начала года осуществляется реализация отраслевых проектов «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рынках».

В рамках этих проектов налоговые органы проводят мероприятия по выявлению налогоплательщиков, которые нарушают требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Нарушения могут быть установлены не только в ходе контрольных мероприятий, но и дистанционно, благодаря цифровому инструментарию, позволяющему наблюдать за динамикой расчетов через аналитические ресурсы ФНС, — отмечают в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент налоговыми органами проведена инвентаризация в отношении 17 рынков и 1 ярмарки. Проинвентаризировано около 4 000 единиц ККТ, установленной в объектах общепита и на рынках города. Всего в отношении лиц, ведущих деятельность в этих сферах проведено более 150 проверок соблюдения законодательства о ККТ, нарушения установлены всеми проверками. В случае выявления нарушения законодательства о применении ККТ нарушитель привлекается к административной ответственности в соответствии со статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. А это наложение штрафа: на должностных лиц в размере от десяти тысяч рублей и более, на юридических лиц — от тридцати тысяч рублей и более.

Обращаем особое внимание, что наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекращение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, а, следовательно, каждое выявленное неприменение ККТ должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой технике, — говорят специалисты ФНС.

Налоговая служба: выявленное неприменение ККТ должно сопровождаться исправлением ошибки

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