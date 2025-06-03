Налоговая служба: большинство вопросов можно решить онлайн с помощью электронных сервисов ФНС России

Об этом узнали сотрудники агрофирмы «Золотая Балка» от специалистов УФНС России по г. Севастополю, которые посетили офис фирмы. Сотрудники предприятия ознакомились с функциональными возможностями Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц, а также с новациями налогового законодательства 2025 года.

Заместитель начальника отдела оказания государственных услуг Екатерина Мирошниченко рассказала о преимуществах электронного взаимодействия с налоговой службой. Она подробно осветила процедуру регистрации и активации личного кабинета, остановилась на простоте и удобстве отслеживания налоговых обязательств и оперативной уплаты налогов.

Начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина в своем выступлении акцентировала внимание на особенностях налогообложения имущества физических лиц, проживающих в городе Севастополе. Она рассказала о действующих налоговых ставках, порядке расчета налогов и напомнила слушателям о льготах, которые действуют в сфере налогообложения имущества.

Она напомнила, что ознакомиться с перечнем действующих в регионе льгот поможет сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»

Начальник отдела проектного управления долгом и урегулирования задолженности физических лиц Андрей Яковлев рассказал о мерах, принимаемых налоговой службой в отношении должников. Он описал этапы взыскания задолженности, начиная с направления уведомлений и заканчивая принудительным взысканием через суд. Он подчеркнул важность своевременной уплаты налогов и призвал сотрудников предприятия ответственно относиться к своим налоговым обязательствам. Он напомнил, что в личном кабинете можно получать оперативную информацию о налоговой задолженности и оперативно уплатить налоги.

Андрей Яковлев напомнил, что погасить задолженность можно также с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин». Сотрудники предприятия получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, а представители УФНС России по г. Севастополю смогли оценить уровень налоговой грамотности на предприятии и наметить дальнейшие пути сотрудничества.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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