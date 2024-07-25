Налоговая служба: для малого и среднего бизнеса с 2025 года расширяются пороги применения УСН

В Налоговый кодекс внесен ряд изменений для одного из самых популярных режимов налогообложения – УСН. Новации начинают действовать с 1 января 2025 года.

Применять упрощенную систему налогообложения в 2025 году можно будет при соблюдении следующих условий:

доходы за 9 месяцев 2024 года не превысили 337,5 миллионов рублей с ежегодной индексацией на коэффициент-дефлятор (ранее было 112,5 миллионов рублей);

остаточная стоимость основных средств составляет 200 миллионов рублей (ранее было 150 миллионов рублей);

средняя численности работников составляет не более 130 человек (ранее было 100 человек).

Следует отметить, что предприниматели, которые уже применяли УСН ранее, сохраняют право применять эту систему налогообложения если:

доходы за текущий отчетный период не превышают 450 миллионов рублей (ранее было 200 миллионов рублей);

остаточная стоимость основных средств составляет не более 200 миллионов рублей (ранее было 150 миллионов рублей);

Кроме того, отменены повышенные ставки по УСН. Напомним, что с 2021 года при превышениях лимитов для применения УСН действовали повышенные ставки: 8% при объекте налогообложения «доходы» и 20% при объекте налогообложения «доходы минус расходы». С 2025 года применяются только базовые ставки по УСН: 6% при объекте налогообложения «доходы» и 15% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

За регионами сохраняется право понижать данные ставки. Напомним, что в Севастополе действует ставка 4% (а для некоторых видов деятельности 3% и 1%) при объекте налогообложения «доходы» и 10% (5%) при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Важным нововведением является признание «упрощенцев» плательщиками налога на добавленную стоимость. Однако, предусмотрено освобождение от НДС, если сумма доходов за предыдущий год не превысила в совокупности 60 миллионов рублей. Также освобождением смогут воспользоваться вновь созданные организации или индивидуальные предприниматели. Для получения освобождения от НДС при применении УСН предпринимать какие-либо специальные действия не нужно: если необходимые условия соблюдаются — оно действует автоматически.

Если лимит в 60 миллионов рублей превышен, то дается право выбора ставки НДС. Можно выбрать либо применение общего порядка исчисления и уплаты НДС- ставки 20% (10%) с правом применения вычетов, либо применение пониженных ставок. В этом случае ставка НДС составляет 5% (доходы до 250 миллионов рублей) или 7% (доходы до 450 миллионов рублей). Однако при применении пониженных ставок нет права на вычеты по НДС, а входящий НДС можно будет включать в расходы (объект «доходы минус расходы»).

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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