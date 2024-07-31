Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Налоговая служба: формирование платежного поручения на уплату налога в бюджет требует внимательности
актуально в республике
Налоговая служба: формирование платежного поручения на уплату налога в бюджет требует внимательности

Налоговая служба: формирование платежного поручения на уплату налога в бюджет требует внимательности

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:51 31.07.2024

Некорректное оформление расчетного документа и неверное указание в платежном поручении счета получателя может привести к несвоевременному отражению платежа на ЕНС налогоплательщика, образованию задолженности и необоснованному применению мер взыскания.

Уточним, что для перечисления налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, администрируемых налоговыми органами, предусмотрены единые реквизиты — отдельный казначейский счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской области.

Налогоплательщики перечисляют единый налоговый платеж на КБК ЕНП. В 2023 году уплату налогов можно было производить как на реквизиты единого налогового платежа, так и с указанием конкретных КБК отдельных налогов.

Узнайте больше:  В Севастополе нотариат и ЗАГС развивают своё взаимодействие

Однако с 1 января 2024 года положения, позволяющие отражать КБК конкретного налога в расчетном документе утратили силу, поэтому указание в реквизите «104» КБК отличного от КБК единого налогового платежа при перечислении платежей является ошибочным.

Уточнить правильные реквизиты для перечисления платежей в бюджет можно в разделе сайта ФНС России «Все о ЕНС».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: налоги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
налоги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.