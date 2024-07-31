Налоговая служба: формирование платежного поручения на уплату налога в бюджет требует внимательности

Некорректное оформление расчетного документа и неверное указание в платежном поручении счета получателя может привести к несвоевременному отражению платежа на ЕНС налогоплательщика, образованию задолженности и необоснованному применению мер взыскания.

Уточним, что для перечисления налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, администрируемых налоговыми органами, предусмотрены единые реквизиты — отдельный казначейский счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской области.

Налогоплательщики перечисляют единый налоговый платеж на КБК ЕНП. В 2023 году уплату налогов можно было производить как на реквизиты единого налогового платежа, так и с указанием конкретных КБК отдельных налогов.

Однако с 1 января 2024 года положения, позволяющие отражать КБК конкретного налога в расчетном документе утратили силу, поэтому указание в реквизите «104» КБК отличного от КБК единого налогового платежа при перечислении платежей является ошибочным.

Уточнить правильные реквизиты для перечисления платежей в бюджет можно в разделе сайта ФНС России «Все о ЕНС».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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