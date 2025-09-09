Налоговая служба: ИП вправе не платить фиксированные страховые взносы во время нахождения на военной службе

Освобождение для мобилизованных лиц предоставляется в беззаявительном порядке, а лица, проходящие военную службу по контракту или в добровольческих формированиях, по окончании расчетного периода, в котором возникло право на освобождение от уплаты страховых взносов, должны представить в налоговый орган по месту учета заявление на освобождение от уплаты страховых взносов и подтверждающие документы.

Предоставить заявление в налоговый орган можно одним из следующих способов:

на бумажном носителе – лично, через представителя или по почте;

в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Льгота по освобождению от уплаты страховых взносов применяется, если индивидуальный предприниматель в расчетном периоде не вел предпринимательскую деятельность и не получал доход от нее. В случае получения им дохода от осуществления предпринимательской деятельности, вне зависимости от суммы и месяца получения дохода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование подлежат уплате за полный расчетный период.

Уточним, что расчётным периодом для индивидуальных предпринимателей при уплате страховых взносов является календарный год. Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован не с начала года, то взносы за себя он платит пропорционально периоду деятельности.

Документами, свидетельствующие об отсутствии деятельности у плательщиков, предусмотренные пунктом 7 статьи 430 Налогового кодекса РФ, являются налоговые декларации, не содержащие показатели полученного дохода в эти периоды, представляемые в налоговые органы налогоплательщиками в зависимости от применяемой системы налогообложения, а также справки о доходах и суммах налога физического лица, представляемые налоговыми агентами в налоговые органы о доходах, в частности, адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультациях.

Такая позиция изложена в письме ФНС России от 09.12.2024 № БС-4-11/13952@ .

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

