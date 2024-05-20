Налоговая служба: использовать усиленную электронную подпись бизнесменам стало еще проще

Организации и предприниматели могут бесплатно пользоваться программным обеспечением (ПО) для работы с усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Речь идет об электронной подписи, выданной налоговым органам, доверенным лицом ФНС или сгенерированной в Личном кабинете налогоплательщика. Воспользоваться этой возможностью могут пользователи Удостоверяющего центра ФНС России (УЦ), которые получили УКЭП после 4 апреля 2024 года, у такой подписи при генерации уже имеются лицензионные соглашения с ООО «Крипто-Про» или АО «ИнфоТеКС».

Если УКЭП выдана до указанной даты, то ее можно перевыпустить. При получении новой УКЭП пользователь получит бесплатную лицензию для работы с ПО.

Перевыпустить УКЭП удобнее всего дистанционно, через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» на сайте ФНС России. Перевыпуск займет не более 5 минут. Для этого, пользователю необходимо войти в Личный кабинет под действующей электронной подписью и выбрать соответствующий сервис. УКЭП можно записать только на тот носитель, на который изначально был получен сертификат ФНС.

Если налогоплательщик при передаче отчетности использует сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» на сайте ФНС, то после продления срока действия УКЭП требуется зарегистрировать новый сертификат электронной подписи с уже существующим идентификатором абонента. Для этого необходимо авторизоваться в интернет-сервисе «Сервис самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности» на сайте ФНС России под зарегистрированными учетными данными и выбрать кнопку «Зарегистрировать сертификат». Далее выбрать новый сертификат (файл *.cer — открытого ключа УКЭП) и повторить процедуру регистрации. Идентификатор абонента останется прежним, но он «подтянется» к новой подписи. Обращаем ваше внимание, что каждый раз, получая новую УКЭП, её необходимо заново регистрировать в системе юридически значимого электронного документооборота.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе