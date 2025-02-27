Налоговая служба: как организациям Севастополя платить налог на имущество в 2025 году

На очередном вебинаре для налогоплательщиков начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Анна Минкина рассказала о практических аспектах исчисления имущественных налогов.

Спикер перечислила моменты, на которые важно обратить внимание при заполнении отчетности и дала рекомендации, как избежать ошибок:

Правильно указывать ставки, по которым исчисляется налог. В соответствии с Законом Севастополя от 26.11.2014 № 80-ЗС, за 2024 год ставка составляет 1,8%, а за 2025 год авансовые платежи необходимо исчислять по ставке 2,2%.

При исчислении авансовых платежей учитывать, что сумма аванса рассчитывается как ¼ произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества за период, а не как одна четвертая часть от общегодовой суммы. Ошибочное исчисление авансовых платежей может привести к занижению обязательств и начислению пеней.

Указывать объекты имущества в разделе 2.1 декларации с обязательным обозначением кадастровых номеров.

Корректно заполнять информацию о наличии льготных объектов с представлением подтверждающих документов.

Обеспечить полноту указания объектов недвижимого имущества. Для этого целесообразно запросить выписку из Единого государственного реестра с перечнем принадлежащего организации имущества и его характеристик. Получить ее можно бесплатно в течение 5 рабочих дней. Если, по мнению плательщика, данные необходимо актуализировать, то на основании обращения, налоговая служба может направить уточняющий запрос в соответствующий регистрирующий орган.

Анна Минкина напомнила, что Законом города Севастополя от 26.11.2014 № 80-ЗС предусмотрено поэтапное увеличение налоговых ставок в отношении объектов коммерческой недвижимости. В 2024 году ставка за такие объекты для юридических лиц составляла 1,3%, с 2025 года – 2% от кадастровой стоимости и распространяется она на помещения, находящиеся в зданиях, включенных приказом Департамента по земельным и имущественным отношениям в «Перечень объектов имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых на налоговые периоды 2022, 2023, 2024 года налоговая база определяется как кадастровая стоимость». Проверить сведения о включении объекта в указанный Перечень можно на сайте Правительства Севастополя .

Докладчик обратила внимание налогоплательщиков, пользующихся льготами по налогу на имущество организаций, на особенности их применения.

Она уточнила, что от уплаты налога освобождены организации — плательщики УСН по объектам недвижимости, облагаемые по среднегодовой стоимости. При этом организации УСН, у которых недвижимость облагается по кадастровой стоимости – налог уплачивают.

С 2025 года от уплаты налога освобождаются органы государственной власти Севастополя, автономные, бюджетные и казенные учреждения.

Для участников Свободной экономической зоны освобождается от налогообложения имущество, учитываемое на балансе организации — участника СЭЗ. Льготный 10-летний период рассчитывается не с даты приобретения статуса участника СЭЗ, а именно с момента постановки имущества на учет. Для подтверждения правомерности заявленных льгот необходимо представить инвестиционную декларацию и иные документы, подтверждающие фактическую дату учета объектов.

Уточнить категории плательщиков, имеющих право на льготы, можно, воспользовавшись сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» . Для поиска необходимо выбрать вид налога, налоговый период и регион, после чего сервис выдаст нормативный документ, устанавливающий льготы.

Спикер отметила преимущества электронного взаимодействия с налоговой службой и подчеркнула, что использование линейки личных кабинетов поможет налогоплательщикам оперативно взаимодействовать со службой.

Ознакомиться с записью вебинара можно на официальной странице УФНС России по г. Севастополю «ВКонтакте».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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