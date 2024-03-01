Налоговая служба: как подать уведомление о контролируемых иностранных компаниях в 2024 году

Действующее законодательство обязывает организации и граждан ежегодно уведомлять налоговую службу о контролируемых ими иностранных компаниях (КИК). Уведомление о КИК сдается независимо от финансового результата, полученного иностранной компанией.

Лица, контролирующие КИК, обязаны подавать уведомления и платить налоги: на нераспределенную прибыль КИК по ставке 13% – НДФЛ; налог на прибыль юридических лиц – 20%. Размер налога зависит от того, физическое или юридическое лицо стало контролирующим КИК.

Уточним, что не подавать информацию по итогам года можно только в случае прекращения участия в КИК до даты, на которую определяется его доля в прибыли КИК: при ликвидации компании; при продаже доли в КИК (полностью или в части, при которой участник больше не является контролирующим лицом).

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется:

налогоплательщиками — организациями – в срок не позднее 20 марта ;

– в срок ; налогоплательщиками — физическими лицами– в срок не позднее 2 мая (с учетом переноса);

Форма и порядок заполнения уведомления о контролируемых иностранных компаниях утверждены приказом ФНС России от 09.10.2023 № ЕД 7-13/721@.

Граждане, учредители или владельцы долей иностранных компаний могут представить отчет на бумаге в налоговый орган по месту жительства или направить уведомление через электронный сервис « Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц » .

Вместе с уведомлением необходимо также представить документы, подтверждающие наличие освобождения от налогообложения прибыли КИК. Если такого освобождения нет, контролирующие лица представляют документы, подтверждающие размер прибыли или убытка компании. Подтверждающие документы также можно представить онлайн вместе с уведомлением о КИК.

Подавать уведомление о КИК обязанность, а не право, поэтому за не предоставление предусмотрена ответственность.

Подробнее с информацией о порядке представления уведомлений о КИК и подтверждающих документов можно ознакомиться в разделе « Контролируемые иностранные компании и контролирующие лица ».

источник: пресс-служба ФНС России в Севастополе