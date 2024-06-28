Налоговая служба: квалифицированную электронную подпись ФНС России можно получить у доверенных лиц

Свыше 37 тысяч налогоплательщиков воспользовались услугами Удостоверяющего центра ФНС России в г. Севастополе и получили квалифицированную электронную подпись (КЭП) для подписания налоговой отчетности, счетов-фактур, актов, накладных и иных документов.

Напомним, что область применения КЭП ФНС России очень широка – она функционирует на любых сайтах, ресурсах, площадках и сервисах. Кроме того, полученный сертификат электронной подписи используется в сервисах ФНС России: «Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности», «Сервис самостоятельной регистрации в системе сдачи налоговой отчетности», «Сервис визуализации электронных документов», «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», «Личный кабинет юридического лица».

За получением КЭП индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обратиться не только непосредственно в Удостоверяющий центр ФНС России, но и к доверенным лицам.

К ним относятся:

ПАО Сбербанк.

АО «Аналитический центр».

Банк ВТБ (ПАО).

АО «Единая электронная торговая площадка».

АО «Тинькофф Банк».

АО «Электронная Москва».

ПАО «Промсвязьбанк».

При обращении к доверенному лицу важно учитывать, что срок действия их полномочий различный: от 2-х месяцев до 3-х лет.

Для получения КЭП у доверенных лиц необходимо личное обращение и такой же набор документов, как и при обращении в налоговый орган:

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт);

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН);

сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей электронной подписи.

Актуальная информация о перечне доверенных лиц размещена в разделе «Как и где можно получить электронную подпись» официального сайта ФНС России.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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