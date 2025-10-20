Налоговая служба может применять внесудебный порядок взыскания, но только по бесспорной задолженности

С 1 ноября 2025 года вступают в силу изменения налогового законодательства, внесенные Федеральным законом от 31.07.2025 № 287-ФЗ , который вводит новые правила взыскания задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

По ранее действовавшим нормам процедура взыскания долга требовала обязательного судебного решения.Теперь налоговые органы вправе вынести решение о внесудебном взыскании задолженности в случае, если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо и гражданин не исполнил требование об уплате.

Одним из основных принципов нового порядка является бесспорность задолженности, подлежащей взысканию во внесудебном порядке. Это возможно, если налогоплательщик:

добровольно исчислил налог по декларации или в качестве самозанятого;

не оспаривает сумму налога, исчисленную налоговым органом в налоговом уведомлении или в решении по проверке;

оспорил сумму налога по налоговому уведомлению, подав жалобу (заявление о перерасчете), но не стал оспаривать результаты рассмотрения жалобы.

Во всех остальных случаях взыскание задолженности осуществляется в судебном порядке. Следует отметить, что до окончательного урегулирования спора спорная сумма будет исключена из сальдо ЕНС.

Новый порядок взыскания имеет ряд преимуществ для физических лиц:

исключаются расходы на судебные пошлины;

упрощается способ подачи возражений: не только лично и по почте, но и дистанционно через электронные сервисы ФНС России, например, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» ;

; срок подачи возражения при этом увеличен до 30 дней по сравнению с 10 днями на обжалование судебного приказа.

Процедура внесудебного взыскания налоговых задолженностей представляет собой четко регламентированный процесс, состоящий из нескольких этапов.

Если на едином налоговом счете образовалось отрицательное сальдо, налогоплательщику направляется уведомление с требованием погасить долг, которое может быть направлено через:

интернет — сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» ;

; заказным письмом с уведомлением о вручении.

В уведомлении будут указаны: размер задолженности, период, за который образовался долг, вид налога или сбора, срок для добровольной уплаты, последствия неуплаты, а также информация о праве подать возражения.

Ключевым элементом новой системы является право налогоплательщика в течение 30 календарных дней подать возражения против взыскания налоговой задолженности. Они должны быть подкреплены документами и содержать обоснование своей позиции. Возражения можно направить в электронном виде через личный кабинет или по почте.

В зависимости от действий налогоплательщика, налоговая служба принимает соответствующее решение:

при отсутствии возражений — выносит решение о взыскании долга в одностороннем порядке.

при поступлении возражений — рассматривает их и либо отказывает в удовлетворении, либо обращается в суд.

при добровольной уплате — прекращает процедуру взыскания.

Напомним, что информацию о долге налоговая служба направляет физическому лицу через личный кабинет либо по адресу регистрации по почте. Для того чтобы избежать негативных последствий, связанных с возникновением налогового долга, необходимо внимательно отслеживать все поступающие из налоговых органов сообщения и внимательно относиться к изложенной в них информации.

В своем письме от 13.10.2025 № БВ-4-7/9197@ , Федеральной налоговой службой подготовлены разъяснения по вопросам нового механизма взыскания с уточнением ключевых принципов, обеспечивающих баланс интересов в процессе реализации указанного механизма.

Узнать о наличии налоговых долгов и произвести их уплату можно в кабинете или на портале Госуслуг . Кроме того, проверить наличие задолженности можно, обратившись в любой налоговый орган или в отделение МФЦ. Заплатить налоги, в том числе за третьих лиц, также поможет сервис ФНС России « Уплата налогов и пошлин ».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

