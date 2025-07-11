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Налоговая служба: новые правила формирования фискальных чеков помогут вывести сферу общепита из тени

Налоговая служба: новые правила формирования фискальных чеков помогут вывести сферу общепита из тени

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:48 11.07.2025

Правила выдачи кассового чека для заведений общественного питания, вступившие в силу с 1 марта 2025 года, уточнили порядок выдачи расчетного документа. Изменен момент, в который необходимо сформировать и выдать кассовый чек на бумажном носителе.

Схема взаимодействия предприятий общепита и гостя до указанной даты выглядела следующим образом. Официант по просьбе клиента о расчете за оказанную услугу приносил пречек (или слип-чек) — документ, в котором посетитель мог посмотреть, какие блюда и на какую сумму он заказал. Затем гость принимал решение, как он платит (наличным или безналичным расчетом), далее происходила оплата счета. После оплаты официант проводил платеж через кассу и выдавал кассовый чек клиенту. Теперь такие действия считаются нарушением.

С 1 марта 2025 года схема расчета должна происходить в следующем порядке: при желании гостя рассчитаться, официант должен сразу принести бумажный кассовый чек на полную сумму, который оплачивает посетитель заведения. Таким образом, чек становится обязательным элементом процесса передачи денег, а не подтверждением того, что оплата прошла. Цель изменений – снизить количество серых, не фискальных расчётов в сфере общепита.

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Для комфортного и плавного перехода предприятий общепита на новые правила работы разработаны «Рекомендации по формированию кассовых чеков на предприятиях общественного питания с 01.03.2025», ознакомиться с которыми можно в специальном разделе «Контрольно-кассовая техника» на официальном сайте ФНС России.

Следует отметить, что при планировании проверок налоговая служба придерживается риск-ориентированного подхода: для всестороннего анализа используется вся имеющаяся информация из внутренних и внешних источников, позволяющая выявить субъектов, ведущих деятельность в теневом секторе.

В настоящее время УФНС России по г. Севастополю уже запланированы контрольные мероприятия по выявлению нарушений законодательства о применении ККТ, включающие в себя не только проверки, но и профилактические меры, направленные на недопущение нарушений, и побуждение налогоплательщиков к добровольному исполнению обязанностей.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе 

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